Bóng đá Việt Nam lại biến sân Rajamangala thành nơi nâng cúp: U.23 Thái Lan sẽ thua?

U.23 Việt Nam không ngại áp lực từ Rajamangala

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines đã đưa U.23 Việt Nam trở lại chung kết SEA Games sau 3 năm chờ đợi. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là U.23 Thái Lan, đội đã thắng sít sao 1-0 trước U.23 Malaysia ở trận bán kết còn lại.

Trong trận đấu quyết định, U.23 Thái Lan sẽ được chơi trên sân nhà. "Chảo lửa" Rajamangala với hơn 5 vạn khán giả là điểm tựa để đội trẻ xứ chùa vàng đòi lại HCV SEA Games sau 8 năm chờ đợi. Tuy nhiên, sức ép ở Rajamangala sẽ không khiến U.23 Việt Nam nao núng. Bởi đơn giản, Đình Bắc cùng đồng đội đã quen với áp lực.

U.23 Việt Nam ở rất gần tấm HCV SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở chung kết U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Việt Nam từng thắng chủ nhà U.23 Indonesia với tỷ số tối thiểu 1-0 (Công Phương ghi bàn duy nhất) dù chịu sức ép lớn trên sân Gelora Bung Karno.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế từng là điểm yếu của U.23 Việt Nam, nhưng trong 1 năm qua, thầy trò ông Kim đã được bù đắp bằng nhiều giải đấu lớn nhỏ. Học trò HLV Kim Sang-sik có 6 trận giao hữu với U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan, cùng 10 trận trải dài từ vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Đông Nam Á kéo đến SEA Games. Trong đội hình U.23 Việt Nam, có Đình Bắc, Trung Kiên và Quốc Việt có thâm niên tối thiểu 1 năm ở đội tuyển quốc gia, Hiểu Minh và Lý Đức dù mới lên tuyển nhưng cũng đã có cơ hội ra sân, trong khi Phi Hoàng, Xuân Bắc, Nhật Minh cũng có cơ hội tập luyện cùng đàn anh.

Từng nấc thang trong năm 2025 đã biến U.23 Việt Nam trở thành tập thể bản lĩnh và khó bị đánh bại. Đình Bắc cùng đồng đội đã thắng dễ dàng 2-0 trước U.23 Malaysia ở trận đấu "sinh tử", rồi hạ gục lực lượng nhập tịch đông đảo của U.23 Philippines với tỷ số tương tự dù bế tắc gần như cả trận.

Xuyên suốt 10 trận thắng liên tục đã qua, cái hay của U.23 Việt Nam là biết cách đoạt lấy chiến thắng, ngay cả ở những trận chơi không hay.

Thời cơ vàng cho HLV Kim Sang-sik

Sân Rajamangala mang lại cho HLV Kim Sang-sik kỷ niệm đẹp. Ngày 5.1, ông cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số kịch tính 3-2 trên sân Rajamangala để trở lại ngôi vương AFF Cup sau 6 năm chờ đợi.

HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam cán mốc 10 trận thắng liên tiếp ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước sức ép từ gần 50.000 CĐV, đội tuyển Việt Nam thậm chí mất Xuân Son từ sớm do chấn thương và bị dẫn 2-1. Thế nhưng, hai bàn thắng của Hai Long và Pansa Hemviboon (phản lưới) đã giúp Việt Nam giành một trong những trận thắng đáng nhớ nhất lịch sử AFF Cup.

Đây cũng là danh hiệu quan trọng, giúp thầy Kim đảm bảo tương lai với bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang thổi tinh thần chiến thắng cho U.23 Việt Nam, khi biến đội bóng trẻ thành tập thể gan lì, thực dụng hệt như lứa đàn anh.

HLV Kim Sang-sik đã khởi đầu năm 2025 bằng chức vô địch trên đất Thái, và có cơ hội khép lại năm 2025 cũng bằng một danh hiệu tại xứ sở chùa vàng. 19 giờ 30 ngày 18.12, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu cửa ải quyết định để trở lại ngai vàng bóng đá nam SEA Games.