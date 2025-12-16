U.23 Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan để vô địch SEA Games

U.23 Việt Nam THẮNG CUỘC ĐẤU TRÍ CAM GO

Màn thư hùng với U.23 Philippines ở bán kết SEA Games 33 (chiều 15.12) không thuần túy là cuộc đấu sức lực và kỹ thuật với U.23 VN. Tại đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trải qua màn đấu trí căng thẳng, khi liên tục thay đổi lối chơi để thích nghi với diễn biến nhằm đoạt lợi thế xoay chuyển cục diện.

U.23 Philippines đã chơi trận đấu hay bậc nhất từ đầu giải. Học trò HLV Garrath McPherson đôi công sòng phẳng với U.23 VN với những pha khoét biên chuẩn mực, bài bản, nhiều lần khiến cầu môn của Trung Kiên chao đảo. Trên khía cạnh phòng ngự, U.23 Philippines chơi khoa học, phong tỏa kín kẽ đường vào cầu môn trong hơn 2/3 thời gian trận đấu. Đội trẻ có biệt danh "The Azkals" đã rũ bỏ hình ảnh bất ổn ở các kỳ SEA Games trước, để trình làng diện mạo chững chạc, thực dụng. Chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch U.23 Indonesia trước đó là ví dụ.

Thanh Nhàn (22) vỡ òa sau bàn thắng cho U.23 VN ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên, trong trận đấu mà đối thủ đã chơi ở giới hạn cao nhất, U.23 VN vẫn tìm được đường thắng. Đó là đẳng cấp của thầy trò ông Kim. Đình Bắc cùng đồng đội nhẫn nại duy trì thế trận cân bằng, ưu tiên nhiệm vụ sạch lưới và tư duy tìm kiếm khoảng không giữa bức tường phòng ngự tưởng như kín kẽ của U.23 Philippines. Trên bàn cờ chiến thuật căng não với người đồng nghiệp McPherson, ông Kim đã dành những quân cờ tốt nhất cho khoảng thời gian cuối trận, để rồi "chiếu tướng" ngoạn mục.

Thầy Kim quá hay

Đó là phương pháp tiếp cận quen thuộc của chiến lược gia người Hàn Quốc: dành nửa đầu trận đấu để nghiên cứu đối thủ, và đến nửa sau mới thực sự bung hết mảng miếng nhờ khả năng thay người tài tình. Một lần nữa, ông Kim đúng với những lựa chọn hoán đổi nhân sự. Vào sân từ ghế dự bị, Văn Thuận trở thành người hùng với pha đánh đầu góc hẹp mở tỷ số ở phút 89, rồi đến lượt Thanh Nhàn ấn định chiến thắng với cú cứa lòng chuẩn mực phút 90+2.

Cả Văn Thuận và Thanh Nhàn đều được tung vào sân với ý đồ rõ ràng: khoan thủng cánh trái, nơi U.23 Philippines vốn đã "mệt nhoài" vì áp lực nghẹt thở từ đầu trận. U.23 VN không cần chơi vượt trội, nhưng vẫn đi tiếp bởi thắng trong khoảnh khắc quyết định. Phong cách định đoạt trận đấu chỉ bằng một tình huống đã trở thành thương hiệu của ông Kim từ cấp đội tuyển VN đến U.23, cũng là đường băng đưa lứa trẻ VN tiến xa bền bỉ. 10 trận gần nhất, HLV Kim Sang-sik và U.23 VN toàn thắng, thậm chí thắng trong 90 phút và sạch lưới tới 8 trận. Còn gì thuyết phục hơn thế cho một tập thể đã ở rất gần tấm HCV SEA Games?

T HỬ THÁCH Ở CHUNG KẾT

Trong trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.12 trên sân Rajamangala, U.23 VN sẽ đối đầu "kỳ phùng địch thủ" U.23 Thái Lan. Ở trận bán kết muộn, đội trẻ xứ chùa vàng đánh bại U.23 Malaysia với tỷ số 1-0. Cú sút phạt của Yotsakon Burapha đưa U.23 Thái Lan vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7, trước khi Malaysia tự… "bắn" vào chân với tấm thẻ đỏ ngay phút 16. Đá thiếu người, U.23 Malaysia không thể lật ngược thế cờ dù đã chơi nỗ lực.

U.23 Thái Lan là đối thủ xứng tầm với U.23 VN. Đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul toàn thắng từ đầu giải, ghi 10 bàn vào lưới Timor Leste, Singapore và Malaysia. U.23 Thái Lan có lứa cầu thủ tiềm năng, đơn cử như "sao mai" Yotsakon (người đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất), triết lý chơi rõ ràng, mạch lạc trên nền tảng ban bật kỹ thuật để kiểm soát trận đấu. Ưu thế sân nhà sẽ khiến U.23 Thái Lan trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt ở cấp độ trẻ, khi cầu thủ cần sự cổ vũ của khán giả để giữ ngọn lửa hưng phấn.

Dù vậy, U.23 VN không ngại người Thái, khi đã thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 31 (2022), hay trước đó cũng là cú đúp chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 ở giải U.23 Đông Nam Á 2022. Ở 2 kỳ SEA Games 30 (2019) và 32 (2023), U.23 Thái Lan chỉ có tỷ số hòa trước U.23 VN.

Sân Rajamangala chẳng phải "đất dữ", khi đây là sân khấu chứng kiến đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024 (thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết lượt về). U.23 VN của ông Kim cũng không sợ sân khách, khi vô địch U.23 Đông Nam Á nhờ thắng chủ nhà U.23 Indonesia ngay tại sân Gelora Bung Karno. Trong tay ông Kim là lứa cầu thủ bản lĩnh, chẳng ngán bất cứ đối thủ nào.

Chinh phục tấm HCV SEA Games thứ ba thôi, U.23 VN!