Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu SEA Games 33 sôi động hôm nay: Việt Nam săn vàng từ sáng sớm, mong trọng tài công tâm

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16/12/2025 00:00 GMT+7

Hôm nay (16.12), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở SEA Games 33 ở Thái Lan. Trong đó đội tuyển aquathlon (bơi, chạy bộ) thi đấu chung kết từ 7 giờ.

Có đến 3 nội dung chung kết của môn aquathlon ở SEA Games 33 diễn ra hôm nay gồm đồng đội nam 3 người (xuất phát lúc 7 giờ), đồng đội nữ 3 người (xuất phát 7 giờ 45) và đồng đội hỗn hợp 2 nam, 2 nữ (xuất phát 17 giờ 30). Đội tuyển aquathlon Việt Nam với 8 thành viên là Lâm Quang Nhật, Vũ Đình Duân, Trần Đình Tàu, Nguyễn Thị Kim Cương, Lê Thị Như Quỳnh, Đặng Ái Mỹ, Phạm Đức Bảo Khang có sự chuẩn bị khá tốt, sẵn sàng chinh phục nội dung gian khó này.

Lịch thi đấu SEA Games 33 sôi động hôm nay: Việt Nam săn vàng từ sáng sớm, mong trọng tài công tâm- Ảnh 1.

Đội tuyển aquathlon Việt Nam sẵn sàng chinh phục SEA Games 33 vào sáng mai

ẢNH: VTF

Ở môn đấu kiếm thi đấu từ vòng loại đến chung kết các nội dung cá nhân kiếm 3 cạnh, cá nhân kiếm liễu. Vòng loại từ 12 giờ và chung kết bắt đầu từ 17 giờ.

Lịch thi đấu SEA Games 33 sôi động hôm nay: Việt Nam săn vàng từ sáng sớm, mong trọng tài công tâm- Ảnh 2.

Khó cản Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật ở SEA Games 33

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở môn điền kinh, cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh chinh phục tấm HCV thứ 3 của mình ở SEA Games 33 khi tranh chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ). Điền kinh Việt Nam cũng được đánh giá cao nhất ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ diễn ra lúc 18 giờ 40. Các môn võ cũng thi đấu.

Ngoài ra thể thao Việt Nam còn trông chờ cạnh tranh HCV ở các môn như kickboxing, thể thao điện tử, cầu mây, cờ... Mong lực lượng trọng tài làm đúng trách nhiệm, công tâm, không để xảy ra tình trạng o ép VĐV.

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay (16.12):

Lịch thi đấu SEA Games 33 sôi động hôm nay: Việt Nam săn vàng từ sáng sớm, mong trọng tài công tâm- Ảnh 3.

Lịch thi đấu SEA Games 33 sôi động hôm nay: Việt Nam săn vàng từ sáng sớm, mong trọng tài công tâm- Ảnh 4.



