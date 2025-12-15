Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
15/12/2025 21:43 GMT+7

Một lần nữa, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan ở một trận chung kết SEA Games 33. Nhưng, thất bại lần này... cay đắng hơn rất nhiều.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã rất gần HCV, nhưng...

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33 diễn ra chiều 15.12. Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội thắng ván đấu mở màn (25/19), nhưng để thua ở ván 2 và ván 3 (13/25, 18/25).

Cao trào của trận đấu bắt đầu từ ván thứ 4, khi Việt Nam thắng sít sao 25/23 để cân bằng tỷ số 2-2. Ở ván 5 quyết định, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhưng đã bỏ lỡ đáng tiếc, và đành thua 23/25, qua đó nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Thái Lan.

Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Đánh rơi HCV trong tiếc nuối

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một trận đấu cực hay trước người Thái

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…- Ảnh 2.

Thanh Thúy rơi nước mắt sau thất bại tiếc nuối

Ảnh: NHẬT THỊNH

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…- Ảnh 3.

Thất bại cay đắng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt

ẢNH: nhật thịnh

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…- Ảnh 4.

Chuyền hai Kim Thoa cũng rơi lệ

ảnh: nhật thịnh

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…- Ảnh 5.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi hay, nhưng Thái Lan vẫn bản lĩnh hơn

Ảnh: nhật thịnh

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…- Ảnh 6.

Một CĐV cũng không giấu được nỗi buồn khi các cô gái Việt Nam thua trận

Ảnh: nhật thịnh

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…- Ảnh 7.

Khán giả an ủi các VĐV Việt Nam

Ảnh: nhật thịnh

Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…- Ảnh 8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ở rất gần với HCV SEA Games đầu tiên, nhưng lại lỡ hẹn...

Ảnh: nhật thịnh

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn




Tin liên quan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua bản lĩnh của người Thái

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua bản lĩnh của người Thái

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù thi đấu rất kiên cường nhưng cũng chỉ giành được tấm HCB ở SEA Games 33, bởi các 'bà trùm bóng chuyền khu vực' Thái Lan quá bản lĩnh.

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam Sea games Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận