Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã rất gần HCV, nhưng...
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33 diễn ra chiều 15.12. Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội thắng ván đấu mở màn (25/19), nhưng để thua ở ván 2 và ván 3 (13/25, 18/25).
Cao trào của trận đấu bắt đầu từ ván thứ 4, khi Việt Nam thắng sít sao 25/23 để cân bằng tỷ số 2-2. Ở ván 5 quyết định, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhưng đã bỏ lỡ đáng tiếc, và đành thua 23/25, qua đó nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Thái Lan.
Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Đánh rơi HCV trong tiếc nuối
