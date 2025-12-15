Thanh Thúy trào nước mắt khi bóng chuyền nữ Việt Nam thua đau đớn Thái Lan…

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã rất gần HCV, nhưng...

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33 diễn ra chiều 15.12. Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội thắng ván đấu mở màn (25/19), nhưng để thua ở ván 2 và ván 3 (13/25, 18/25).

Cao trào của trận đấu bắt đầu từ ván thứ 4, khi Việt Nam thắng sít sao 25/23 để cân bằng tỷ số 2-2. Ở ván 5 quyết định, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhưng đã bỏ lỡ đáng tiếc, và đành thua 23/25, qua đó nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Thái Lan.

Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Đánh rơi HCV trong tiếc nuối

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một trận đấu cực hay trước người Thái ẢNH: NHẬT THỊNH

Thanh Thúy rơi nước mắt sau thất bại tiếc nuối Ảnh: NHẬT THỊNH

Thất bại cay đắng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ẢNH: nhật thịnh

Chuyền hai Kim Thoa cũng rơi lệ ảnh: nhật thịnh

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi hay, nhưng Thái Lan vẫn bản lĩnh hơn Ảnh: nhật thịnh

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

Một CĐV cũng không giấu được nỗi buồn khi các cô gái Việt Nam thua trận Ảnh: nhật thịnh

Khán giả an ủi các VĐV Việt Nam Ảnh: nhật thịnh

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ở rất gần với HCV SEA Games đầu tiên, nhưng lại lỡ hẹn... Ảnh: nhật thịnh

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn











