Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua bản lĩnh của người Thái

Thu Bồn - Bảo Nghi
15/12/2025 16:23 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù thi đấu rất kiên cường nhưng cũng chỉ giành được tấm HCB ở SEA Games 33, bởi các 'bà trùm bóng chuyền khu vực' Thái Lan quá bản lĩnh.

'Cháy vé' xem đại chiến bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan

Theo thông tin từ ban tổ chức, vé xem trận chung kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bán sạch, đồng nghĩa với việc Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ tranh tài ở nhà thi đấu Huamark kín 6.000 chỗ ngồi. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của bóng chuyền nữ, đặc biệt khi 2 đội bóng hàng đầu khu vực là Thái Lan và Việt Nam chạm trán tranh HCV.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thoải mái tâm lý hơn bởi đã hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết, ít nhất có HCB. Tuy nhiên Trần Thị Thanh Thúy cho biết mình cùng các đồng đội sẵn sàng cống hiến những gì tốt nhất, hướng đến mục tiêu cao nhất là HCV.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua bản lĩnh của người Thái - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến tấm HCV SEA Games đầu tiên

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định: "Ban huấn luyện đã chuẩn bị tâm lý để từng tuyển thủ khi ra sân sẽ thể hiện tốt nhất. Đội cũng có sự chuẩn bị kỹ về con người, đấu pháp khi chạm trán với Thái Lan. Thái Lan tất nhiên được đánh giá cao hơn nhưng chúng ta có quyền tin vào khả năng của mình".

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

Phong độ ấn tượng của Trần Thị Thanh Thúy cùng sự ổn định của dàn trụ cột Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng lần đầu quật ngã Thái Lan ở đấu trường SEA Games. Khoảng cách trình độ của 2 đội được đánh giá đang thu hẹp đáng kể. Ở giải Đông Nam Á 2025, đội Việt Nam thua Thái Lan 2-3 ở chặng 1 nhưng thắng lại 3-2 ở chặng 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua bản lĩnh của người Thái - Ảnh 3.

Việt Nam và Thái Lần lần thứ hai liên tiếp gặp nhau ở chung kết bóng chuyền SEA Games

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trận chung kết được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được trực tiếp trên nhiều kênh sóng tại Việt Nam như VTV, FPT Play, HTV...

