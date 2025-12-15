Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền chiều nay: Cháy vé đại chiến Thái Lan, Thanh Thúy sẵn sàng bùng nổ

'Cháy vé' xem đại chiến bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan

Theo thông tin từ ban tổ chức, vé xem trận chung kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bán sạch, đồng nghĩa với việc Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ tranh tài ở nhà thi đấu Huamark kín 6.000 chỗ ngồi. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của bóng chuyền nữ, đặc biệt khi 2 đội bóng hàng đầu khu vực là Thái Lan và Việt Nam chạm trán tranh HCV.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo tím) được kỳ vọng lật đổ Thái Lan ở SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng từng tuyển thủ sẽ thể hiện được khả năng khi ra sân đấu với Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thoải mái tâm lý hơn bởi đã hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết, ít nhất có HCB. Tuy nhiên Trần Thị Thanh Thúy cho biết mình cùng các đồng đội sẵn sàng cống hiến những gì tốt nhất, hướng đến mục tiêu cao nhất là HCV.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (áo đỏ) được đánh giá nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định: "Ban huấn luyện đã chuẩn bị tâm lý để từng tuyển thủ khi ra sân sẽ thể hiện tốt nhất. Đội cũng có sự chuẩn bị kỹ về con người, đấu pháp khi chạm trán với Thái Lan. Thái Lan tất nhiên được đánh giá cao hơn nhưng chúng ta có quyền tin vào khả năng của mình".

Thanh Thúy (giữa) hứa hẹn chơi bùng nổ trước Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Phong độ ấn tượng của Trần Thị Thanh Thúy cùng sự ổn định của dàn trụ cột Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng lần đầu quật ngã Thái Lan ở đấu trường SEA Games. Khoảng cách trình độ của 2 đội được đánh giá đang thu hẹp đáng kể. Ở giải Đông Nam Á 2025, đội Việt Nam thua Thái Lan 2-3 ở chặng 1 nhưng thắng lại 3-2 ở chặng 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết, hướng đến kỳ tích lật đổ Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Trận chung kết được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được trực tiếp trên nhiều kênh sóng tại Việt Nam như VTV, FPT Play, HTV... Người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận đấu tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=5Lkx1qEA7rc.



