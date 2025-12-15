Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền chiều nay: Cháy vé đại chiến Thái Lan, Thanh Thúy sẵn sàng bùng nổ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
15/12/2025 11:34 GMT+7

17 giờ 30 hôm nay tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok, Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam "đại chiến" đội tuyển Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.

'Cháy vé' xem đại chiến bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan

Theo thông tin từ ban tổ chức, vé xem trận chung kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bán sạch, đồng nghĩa với việc Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ tranh tài ở nhà thi đấu Huamark kín 6.000 chỗ ngồi. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của bóng chuyền nữ, đặc biệt khi 2 đội bóng hàng đầu khu vực là Thái Lan và Việt Nam chạm trán tranh HCV.

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền chiều nay: Cháy vé đại chiến Thái Lan, Thanh Thúy sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo tím) được kỳ vọng lật đổ Thái Lan ở SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền chiều nay: Cháy vé đại chiến Thái Lan, Thanh Thúy sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 2.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng từng tuyển thủ sẽ thể hiện được khả năng khi ra sân đấu với Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thoải mái tâm lý hơn bởi đã hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết, ít nhất có HCB. Tuy nhiên Trần Thị Thanh Thúy cho biết mình cùng các đồng đội sẵn sàng cống hiến những gì tốt nhất, hướng đến mục tiêu cao nhất là HCV.

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền chiều nay: Cháy vé đại chiến Thái Lan, Thanh Thúy sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (áo đỏ) được đánh giá nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định: "Ban huấn luyện đã chuẩn bị tâm lý để từng tuyển thủ khi ra sân sẽ thể hiện tốt nhất. Đội cũng có sự chuẩn bị kỹ về con người, đấu pháp khi chạm trán với Thái Lan. Thái Lan tất nhiên được đánh giá cao hơn nhưng chúng ta có quyền tin vào khả năng của mình".

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền chiều nay: Cháy vé đại chiến Thái Lan, Thanh Thúy sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 4.

Thanh Thúy (giữa) hứa hẹn chơi bùng nổ trước Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phong độ ấn tượng của Trần Thị Thanh Thúy cùng sự ổn định của dàn trụ cột Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng lần đầu quật ngã Thái Lan ở đấu trường SEA Games. Khoảng cách trình độ của 2 đội được đánh giá đang thu hẹp đáng kể. Ở giải Đông Nam Á 2025, đội Việt Nam thua Thái Lan 2-3 ở chặng 1 nhưng thắng lại 3-2 ở chặng 2.

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền chiều nay: Cháy vé đại chiến Thái Lan, Thanh Thúy sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 5.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết, hướng đến kỳ tích lật đổ Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trận chung kết được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được trực tiếp trên nhiều kênh sóng tại Việt Nam như VTV, FPT Play, HTV... Người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận đấu tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=5Lkx1qEA7rc.


Tin liên quan

Chung kết bóng chuyền nữ chiều nay: Cực gay cấn, hồi hộp chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan

Chung kết bóng chuyền nữ chiều nay: Cực gay cấn, hồi hộp chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục là cuộc so tài được chờ đợi nhất của khu vực Đông Nam Á.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất nóng hôm nay: Việt Nam tăng tốc, đòi lại tốp 2 từ Indonesia

Những thất bại đáng tiếc

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Xem trực tiếp bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam Bóng chuyền SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận