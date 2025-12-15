Những thất bại đáng tiếc

N HÀ VÔ ĐỊCH ASIAD THẤT THỦ

HLV Trần Quốc Cường chia sẻ mình bị bất ngờ khi Phạm Quang Huy là người đầu tiên phải dừng bước ở chung kết nội dung sở trường 10 m súng ngắn. Đây là nội dung từng mang về cho Huy tấm HCV danh giá ở ASIAD 19 năm 2023. Xạ thủ quê Hải Phòng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ SEA Games lần này, vì thế việc thi đấu không thành công là nỗi buồn với bản thân anh và cả ban huấn luyện.

Xạ thủ Phạm Quang Huy thi đấu không thành công ở nội dung sở trường ảnh: Nguyên Khang

Quang Huy cũng không thể lý giải được nguyên do vì sao mình thi đấu chưa như ý. "Với môn bắn súng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra như việc VĐV Indonesia đoạt thành tích tốt nhất ở vòng loại nhưng vào chung kết không giành được HCV. Đối thủ thi đấu tốt hơn còn tôi lại chưa thể hiện được khả năng. Cũng không hẳn vì áp lực bởi tôi quen với việc thi đấu quốc tế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, dồn quyết tâm vào các nội dung còn lại", anh chia sẻ.

N GUYỄN T HỊ T HẬT HỤT VÀNG

Hôm qua, cua rơ Nguyễn Thị Thật thất bại ở nội dung sở trường nước rút tính điểm mà cô là đương kim vô địch. Tay đua từng 3 lần vô địch châu Á được đánh giá rất cao, sẵn sàng cạnh tranh với kình địch Jutatip của chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên cô chỉ về đích hạng ba, sau Jutatip lẫn tay đua Zubir (Malaysia).

Đánh giá về màn thi đấu của Nguyễn Thị Thật cùng đội nữ, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao VN, cho biết: "Các tuyển thủ VN đã thi đấu đầy nỗ lực để cạnh tranh thành tích cao nhất với tay đua Jutatip của Thái Lan. Ở góc cua cách đích 100 m, tay đua nào vào cua trước sẽ nhiều cơ hội giành chiến thắng. Đội Thái Lan, Malaysia làm tốt hơn nên đã vượt qua Nguyễn Thị Thật".

Nguyễn Thị Thật cùng đội tuyển xe đạp nữ VN còn cơ hội cạnh tranh HCV SEA Games 33 ở nội dung xuất phát đồng hàng. Nội dung này diễn ra trên đường đua có những con dốc cao là thử thách không nhỏ cho các cua rơ VN. Hy vọng ban huấn luyện có đấu pháp hợp lý và Nguyễn Thị Thật có ngày thi đấu bùng nổ để mang vàng về cho xe đạp VN sau những ngày thi đấu chưa thành công.

Ở môn cử tạ, niềm hy vọng số 1 Trần Minh Trí không bảo vệ được HCV hạng cân 65 kg. Việc nôn nóng ở cử đẩy cùng áp lực tâm lý nặng nề khiến anh thất bại ở cả ba lần cử nên không được xếp hạng chung cuộc.

Karate VN khẳng định vị thế số 1 ở SEA Games 33 khi đoạt tổng cộng 6 HCV. Tuy nhiên ở ngày tranh tài cuối hôm qua, đội tuyển đối kháng nam để thua đáng tiếc trước Malaysia dù đã chiếm ưu thế.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Thanh Phúc phải bỏ cuộc giữa chừng ở nội dung đi bộ mà cô từng 3 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games.