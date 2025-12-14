HCV SEA Games: Bộ sưu tập vàng Phạm Quang Huy còn thiếu

Sau khi bộ môn này vắng mặt đầy tiếc nuối tại kỳ đại hội trước ở Campuchia, sự trở lại của bắn súng tại SEA Games 33 là cơ hội không thể tốt hơn để nhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy khẳng định vị thế số 1 khu vực, đồng thời giải tỏa "cơn khát" tấm HCV cá nhân SEA Games mà anh vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập danh giá của mình.

Sinh năm 1996 tại đất Cảng Hải Phòng, Phạm Quang Huy mang trong mình dòng máu của những xạ thủ huyền thoại. Quang Huy là con trai của "tượng đài" Phạm Cao Sơn, người từng giành 11 HCV SEA Games và mẹ là cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Hằng. Huy được tiếp xúc với tiếng nổ và mùi thuốc súng từ rất sớm. Tuy nhiên, không dựa dẫm vào hào quang của gia đình, Phạm Quang Huy đã tự mình bước ra ánh sáng và tạo nên lịch sử.

Tấm HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) năm 2023 không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp của Huy mà còn là cột mốc chói lọi, chấm dứt 4 thập kỷ chờ đợi vàng Á vận hội của bắn súng Việt Nam. Chiến tích ấy đã đưa anh lên vị thế của một ngôi sao hàng đầu châu lục. Nhưng không ngủ quên trên chiến thắng, năm 2025 chứng kiến một Phạm Quang Huy cần mẫn và ổn định đáng kinh ngạc.

Tại Cúp bắn súng châu Á 2025 diễn ra hồi đầu năm ở Thái Lan, anh cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc giành HCV nội dung 10 m súng ngắn hỗn hợp đồng đội. Tiếp đó, tại giải vô địch bắn súng châu Á 2025, anh tiếp tục gặt hái HCV nội dung hỗn hợp và HCB đồng đội nam 25m súng ngắn. Chuỗi thành tích này cho thấy phong độ của xạ thủ 29 tuổi đang ở độ chín nhất, sẵn sàng bùng nổ tại SEA Games 33.