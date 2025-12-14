Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng giành HCV bắn súng và phá kỷ lục SEA Games

Thanh Niên
Thanh Niên
14/12/2025 08:36 GMT+7

3 xạ thủ Việt Nam Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng giành HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ, phá kỷ lục SEA Games.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Wushu Việt Nam chinh phục SEA Games 33

Lúc 9 giờ diễn ra chung kết nội dung đồng đội nữ môn cầu mây, đội tuyển Việt Nam chạm trán với chủ nhà Thái Lan. Đội chủ nhà được đánh giá cao nhưng các cô gái Việt Nam sẵn sàng cho "đại chiến", quyết tâm giành tấm HCV đầu tiên cho cầu mây Việt Nam tại SEA Games 33.

SEA Games 33 hôm nay: Bắn súng Việt Nam giành HCV và phá kỷ lục SEA Games - Ảnh 2.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam (áo vàng) sẵn sàng tranh HCV với chủ nhà Thái Lan

ẢNH: ST

SEA Games 33 hôm nay: Bắn súng Việt Nam giành HCV và phá kỷ lục SEA Games - Ảnh 3.

Cầu mây Việt Nam săn tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 33

ẢNH: ST

Cũng vào lúc 9 giờ sẽ diễn ra chung kết các nội dung của môn wushu. Đội tuyển wushu Việt Nam góp mặt ở chung kết côn thuật nam (Vũ Văn Tuấn), thái cực kiếm nữ (Nguyễn Lệ Chi).

Ở môn bắn súng thi đấu từ 9 giờ 30 đáng chú ý có sự tham gia tranh tài của đương kim vô địch ASIAD Phạm Quang Huy cùng đương kim hạng tư Olympic Trịnh Thu Vinh. Phạm Quang Huy góp mặt ở cá nhân và đồng đội nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi. Trịnh Thu Vinh tranh tài 10 m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội. 2 xạ thủ này cùng các đồng đội Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành (nam), Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng (nữ) hứa hẹn tranh chấp HCV diễn ra từ 11 giờ 45.

SEA Games 33 hôm nay: Bắn súng Việt Nam giành HCV và phá kỷ lục SEA Games - Ảnh 4.

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy săn vàng SEA Games cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam

ẢNH: FBNV

SEA Games 33 hôm nay: Bắn súng Việt Nam giành HCV và phá kỷ lục SEA Games - Ảnh 5.

Trịnh Thu Vinh (trái) cũng hướng đến mục tiêu đoạt HCV SEA Games 33

ẢNH: TB

Cũng trong hôm nay, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật ra quân tranh tài ở nội dung tốc độ mà cô là đương kim vô địch SEA Games. Thật thi đấu từ 15 giờ, hứa hẹn gặt hái thành công cho xe đạp Việt Nam. Môn karate "chốt hạ" SEA Games 33 với 2 nội dung đối kháng đồng đội nam, đối kháng đồng đội nữ đều là nội dung mà Việt Nam tràn trề cơ hội tranh chấp HCV.

Ở môn điền kinh diễn ra các nội dung gian khó là đi bộ 20 km nam, đi bộ 20 km nữ với sự góp mặt của nữ hoàng đi bộ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc vào lúc 17 giờ). Ở môn bơi, kình ngư Phạm Thanh Bảo tranh chấp HCV nội dung 200 m ếch lúc 18 giờ...

Tin liên quan

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất đáng xem hôm nay: Nhà vô địch ASIAD, tốp 4 Olympic cùng xuất trận

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất đáng xem hôm nay: Nhà vô địch ASIAD, tốp 4 Olympic cùng xuất trận

Hôm nay (14.12), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở SEA Games 33 tại Thái Lan với kỳ vọng vàng ở các môn bắn súng, điền kinh, bơi, karate, xe đạp...

Lịch thi đấu bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 mới nhất: Khó cản Thanh Thúy

HLV Giustozzi nói lời gan ruột: 'Futsal Việt Nam đang phục vụ Tổ quốc, sẽ thành công ở SEA Games'

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 thể thao việt nam trực tiếp SEA Games cầu mây Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận