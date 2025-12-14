Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng giành HCV bắn súng và phá kỷ lục SEA Games

Wushu Việt Nam chinh phục SEA Games 33

Lúc 9 giờ diễn ra chung kết nội dung đồng đội nữ môn cầu mây, đội tuyển Việt Nam chạm trán với chủ nhà Thái Lan. Đội chủ nhà được đánh giá cao nhưng các cô gái Việt Nam sẵn sàng cho "đại chiến", quyết tâm giành tấm HCV đầu tiên cho cầu mây Việt Nam tại SEA Games 33.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam (áo vàng) sẵn sàng tranh HCV với chủ nhà Thái Lan ẢNH: ST

Cầu mây Việt Nam săn tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 33 ẢNH: ST

Cũng vào lúc 9 giờ sẽ diễn ra chung kết các nội dung của môn wushu. Đội tuyển wushu Việt Nam góp mặt ở chung kết côn thuật nam (Vũ Văn Tuấn), thái cực kiếm nữ (Nguyễn Lệ Chi).

Ở môn bắn súng thi đấu từ 9 giờ 30 đáng chú ý có sự tham gia tranh tài của đương kim vô địch ASIAD Phạm Quang Huy cùng đương kim hạng tư Olympic Trịnh Thu Vinh. Phạm Quang Huy góp mặt ở cá nhân và đồng đội nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi. Trịnh Thu Vinh tranh tài 10 m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội. 2 xạ thủ này cùng các đồng đội Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành (nam), Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng (nữ) hứa hẹn tranh chấp HCV diễn ra từ 11 giờ 45.

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy săn vàng SEA Games cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam ẢNH: FBNV

Trịnh Thu Vinh (trái) cũng hướng đến mục tiêu đoạt HCV SEA Games 33 ẢNH: TB

Cũng trong hôm nay, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật ra quân tranh tài ở nội dung tốc độ mà cô là đương kim vô địch SEA Games. Thật thi đấu từ 15 giờ, hứa hẹn gặt hái thành công cho xe đạp Việt Nam. Môn karate "chốt hạ" SEA Games 33 với 2 nội dung đối kháng đồng đội nam, đối kháng đồng đội nữ đều là nội dung mà Việt Nam tràn trề cơ hội tranh chấp HCV.

Ở môn điền kinh diễn ra các nội dung gian khó là đi bộ 20 km nam, đi bộ 20 km nữ với sự góp mặt của nữ hoàng đi bộ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc vào lúc 17 giờ). Ở môn bơi, kình ngư Phạm Thanh Bảo tranh chấp HCV nội dung 200 m ếch lúc 18 giờ...