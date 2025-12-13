Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 mới nhất: Khó cản Thanh Thúy

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
13/12/2025 16:58 GMT+7

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ so tài với đội tuyển Philippines ở bán kết SEA Games 33 diễn ra vào trưa mai (14.12).

Bóng chuyền nữ Việt Nam không chủ quan trước Philippines

Ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố lịch thi đấu vòng bán kết môn bóng chuyền nữ. Theo đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (nhất bảng B) chạm trán với đội tuyển Philippines (nhì bảng A) ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 12 giờ 30. Trong khi đó chủ nhà Thái Lan được ưu tiên thi đấu ở khung giờ thuận lợi hơn là 15 giờ, chạm trán đội tuyển Philippines.

Lịch thi đấu bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 mới nhất: Khó cản Thanh Thúy- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết với Philippines

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Ở vòng bảng, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội toàn thắng với tỷ số 3-0 trước Myanmar, Malaysia và Indonesia. Phải đến lượt trận quyết định ngôi đầu bảng với Indonesia, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mới tung đội hình mạnh nhất ra sân với sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang... Ở trận đấu này thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng, ghi 15 điểm. Hoàng Thị Kiều Trinh cũng có hiệu suất ghi điểm tốt với 13 điểm.

Lịch thi đấu bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 mới nhất: Khó cản Thanh Thúy- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam an tâm với phong độ cao của Trần Thị Thanh Thúy

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Nếu giữ vững phong độ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn đánh bại Philippines ở bán kết để "hẹn hò" chủ nhà Thái Lan ở chung kết. Trận bán kết của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Philippines được trực tiếp trên FPT Play cùng các kênh khác của VTV, HTV... HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng các học trò thi đấu đúng với khả năng của mình, đặc biệt là tinh thần khi ra sân dù chạm trán với bất kỳ đối thủ nào. Đội tuyển bóng chuyền Philippines để thua Thái Lan 0-3 ở vòng bảng nhưng họ có sự tiến bộ đáng ghi nhận trong thời gian qua, vì thế đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan.

