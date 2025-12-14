Lịch thi đấu SEA Games 33 rất đáng xem hôm nay: Nhà vô địch ASIAD, tốp 4 Olympic cùng xuất trận

Dàn sao bắn súng, xe đạp xuất trận săn vàng SEA Games 33

Ở môn bắn súng SEA Games 33 thi đấu từ 9 giờ 30 đáng chú ý có sự tham gia tranh tài của đương kim vô địch ASIAD Phạm Quang Huy. Anh góp mặt ở cá nhân và đồng đội nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi. Bắn súng Việt Nam còn có đương kim hạng tư Olympic Paris 2024 Trịnh Thu Vinh tranh tài 10 m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội. 2 xạ thủ này hứa hẹn tranh chấp HCV diễn ra từ 11 giờ 45.

Xạ thủ Phạm Quang Huy săn vàng SEA Games 33 cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam ẢNH: FBNV

Cũng trong hôm nay, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật ra quân tranh tài ở nội dung tốc độ mà cô là đương kim vô địch SEA Games. Thật thi đấu từ 15 giờ, hứa hẹn gặt hái thành công cho xe đạp Việt Nam. Môn karate "chốt hạ" SEA Games 33 với 2 nội dung đối kháng đồng đội nam, đối kháng đồng đội nữ đều là nội dung mà Việt Nam tràn trề cơ hội tranh chấp HCV.

Nguyễn Thị Thật bảo vệ HCV SEA Games trên đất Thái Lan ẢNH: VĂN THUẬN

Ở môn điền kinh diễn ra các nội dung gian khó là đi bộ 20 km nam, đi bộ 20 km nữ với sự góp mặt của nữ hoàng đi bộ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc vào lúc 17 giờ). Ở môn bơi, kình ngư Phạm Thanh Bảo tranh chấp HCV nội dung 200 m ếch lúc 18 giờ...

