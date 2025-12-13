Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Rơi vàng tiếc nuối, Mộng Tuyền nghẹn ngào: 'Tôi tâm lý khi không còn Thảo bên cạnh...'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
13/12/2025 13:19 GMT+7

Trưa 13.12, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền không giấu được nỗi buồn khi vuột mất tấm HCV nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân nữ SEA Games 33.

Tiếc nuối của bắn súng Việt Nam

Sau khi giành tấm HCV nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp vào ngày 12.12, Mộng Tuyền được kỳ vọng tiếp tục mang vàng về cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 10 m súng trường cá nhân nữ. Hy vọng giành HCV tăng cao khi chúng ta có 3 xạ thủ tham gia tranh tài là Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo.

Ở vòng loại, Thanh Thảo gây ấn tượng cực mạnh khi đạt 627,6 điểm sau 60 lượt bắn, phá kỷ lục SEA Games (bằng xạ thủ Indonesia là Karini). Trong khi đó, Mộng Tuyền đứng thứ 6, giành quyền vào chung kết còn Nguyễn Thị Thảo bị loại do chỉ đứng thứ 13 (chỉ 8 VĐV vào chung kết). Thành tích của 3 VĐV này giúp bắn súng Việt Nam có tổng điểm 1872,8 và giành HCB nội dung 10 m súng trường hơi đồng đội nữ.

Đến chung kết, Thanh Thảo và Mộng Tuyền có khởi đầu khá ấn tượng. Ở một số thời điểm, 2 VĐV Việt Nam chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, vượt mặt cặp đôi Indonesia. Tuy nhiên, Thanh Thảo bất ngờ bị tâm lý, liên tục có những phát bắn không như ý, phải dừng chân ở vị trí thứ 5. Mộng Tuyền phải đối đầu trực tiếp với 2 xạ thủ Indonesia. VĐV sinh năm 2003 có vài khoảnh khắc thiếu tập trung, có 2 điểm dưới 10 liên tiếp và giành HCĐ trong sự tiếc nuối.

Rơi vàng tiếc nuối, Mộng Tuyền nghẹn ngào: 'Tôi tâm lý khi không còn Thảo bên cạnh...'- Ảnh 1.

Phí Thanh Thảo phá kỷ lục SEA Games ở vòng loại

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Rơi vàng tiếc nuối, Mộng Tuyền nghẹn ngào: 'Tôi tâm lý khi không còn Thảo bên cạnh...'- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thảo chưa thể hiện quá tốt nên bị loại sớm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Rơi vàng tiếc nuối, Mộng Tuyền nghẹn ngào: 'Tôi tâm lý khi không còn Thảo bên cạnh...'- Ảnh 3.

Phong độ ở vòng loại của Mộng Tuyền khá ổn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Rơi vàng tiếc nuối, Mộng Tuyền nghẹn ngào: 'Tôi tâm lý khi không còn Thảo bên cạnh...'- Ảnh 4.

3 VĐV mang về 1 HCB cho bắn súng Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mộng Tuyền tự trách mình

Sau chung kết, Mộng Tuyền vẫn còn rất buồn. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tiếc, buồn bản thân mình vì đã không hoàn thành tốt bài bắn. Tôi buồn quá, tôi không biết nói gì hơn. Khi nghe mọi người cổ vũ, tôi khá tự tin, đã có liên tiếp các loạt bắn tốt. Vài loạt cuối, tôi bắt đầu xao nhãng, nghĩ đến điểm số nhiều hơn, không tập trung vào chiến thuật nên kết quả không như ý. Cho tôi được buồn hết khoảnh khắc này và tập trung cho bài thi đấu tiếp theo".

Tâm lý của tôi chưa ổn định hoàn toàn, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Lúc tôi và Thảo đứng đầu, tâm lý vững vàng hơn vì có đồng đội bên cạnh. Sau đó, khi điểm bắt đầu thay đổi và Thảo bị loại, tâm lý tôi hơi nặng. Chỉ còn mình tôi là VĐV Việt Nam nên tôi gặp áp lực cống hiến cho màu cờ sắc áo. Bắn súng cần duy trì sự tập trung xuyên suốt cuộc thi, chỉ 1 vài suy nghĩ thoáng qua cũng thay đổi nhiều thứ".

Tại SEA Games 33, Mộng Tuyền còn tranh tài ở 1 nội dung nữa là 50 m súng trường hơi nữ.

Rơi vàng tiếc nuối, Mộng Tuyền nghẹn ngào: 'Tôi tâm lý khi không còn Thảo bên cạnh...'- Ảnh 5.

Thanh Thảo dừng bước sớm ở chung kết

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Rơi vàng tiếc nuối, Mộng Tuyền nghẹn ngào: 'Tôi tâm lý khi không còn Thảo bên cạnh...'- Ảnh 6.

Mộng Tuyền tâm lý nặng khi trận chung kết gần kết thúc

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Rơi vàng tiếc nuối, Mộng Tuyền nghẹn ngào: 'Tôi tâm lý khi không còn Thảo bên cạnh...'- Ảnh 7.

Mộng Tuyền "xin phép" buồn đến hết buổi và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG


Mộng Tuyền bắn súng Việt Nam SEA Games 33
