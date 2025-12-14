Nam sinh Trần Hoàng Khôi 16 tuổi giành HCV bowling SEA Games 33, là ai?

VĐV trẻ nhất của thể thao Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Ở tuổi 16, Trần Hoàng Khôi (sinh năm 2009), học sinh lớp 11, đã giành HCV nội dung đơn nam tại SEA Games 33, qua đó gây chú ý khi vượt qua nhiều bowler đàn anh giàu kinh nghiệm trong khu vực.

Tại đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á, Hoàng Khôi bước vào giải với tư cách là VĐV trẻ tuổi nhất ở nội dung thi đấu. Tuy nhiên, yếu tố tuổi đời không ảnh hưởng đến màn trình diễn của VĐV này. Hoàng Khôi thi đấu tự tin, thể hiện kỹ thuật ổn định và duy trì tâm lý thi đấu tốt trước các đối thủ dày dạn kinh nghiệm.

Trần Hoàng Khôi là VĐV trẻ nhất giành HCV cho thể thao Việt Nam tính tới thời điểm này ở SEA Games 33 ẢNH: LIÊN ĐOÀN BOWLING THÁI LAN

Ở trận chung kết, Hoàng Khôi vượt qua đối thủ hơn nhiều tuổi để giành HCV, mang về thành tích quan trọng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp thi đấu của VĐV trẻ người Đà Nẵng.

Tuổi trẻ nhưng tâm lý vững vàng

Trước đó, Trần Hoàng Khôi đã sớm được giới chuyên môn chú ý. Năm 2022, khi mới 12 tuổi, Hoàng Khôi giành chức vô địch giải U.13 Thái Lan mở rộng, giải đấu quy tụ nhiều VĐV trẻ trong khu vực. Thành tích này được xem là bước đệm quan trọng giúp Hoàng Khôi tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Hoàng Khôi bén duyên với bowling từ sớm và nhanh chóng cho thấy sự tiến bộ qua quá trình tập luyện và thi đấu. Khả năng kiểm soát đường bóng, đọc lane và duy trì sự tập trung giúp VĐV này cải thiện chuyên môn so với các VĐV cùng độ tuổi. Ngay từ những năm đầu làm quen với bowling, Hoàng Khôi đã thể hiện sự nghiêm túc trong tập luyện và niềm đam mê với môn thể thao này.

Hoàng Khôi trên bục nhận huy chương ẢNH: LIÊN ĐOÀN BOWLING THÁI LAN

Gần đây nhất, tại giải bowling quốc tế Thái Lan 2025, Trần Hoàng Khôi tiếp tục giành 2 HCB ở các nội dung U.13. Thành tích này đến trong bối cảnh VĐV Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đến từ các quốc gia có phong trào bowling phát triển mạnh trong khu vực.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, điểm mạnh của Trần Hoàng Khôi nằm ở khả năng giữ tâm lý ổn định trong thi đấu, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng. Dù còn trẻ, VĐV này vẫn duy trì được sự bình tĩnh và tập trung khi bước vào các ván đấu quyết định.

Với những thành tích đã đạt được trong và ngoài nước, Trần Hoàng Khôi đang được kỳ vọng sẽ là gương mặt kế cận của bowling Việt Nam trong thời gian tới, nếu tiếp tục được đầu tư, tập luyện và tạo điều kiện thi đấu cọ xát ở các giải quốc tế.