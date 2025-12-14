Lực sĩ cử tạ Việt Nam trắng tay vì nôn nóng, không thể bảo vệ thành công HCV SEA Games

Sớm vượt lên cùng dẫn đầu cử giật với đối thủ Indonesia đoạt 4 huy chương Olympic, nhưng...

Trong số những chỉ tiêu mà đoàn thể thao Việt Nam đặt ra cho cử tạ Việt Nam là phấn đấu có 2-3 HCV thì lực sĩ Trần Minh Trí, hạng cân 65 kg là một niềm hy vọng được chờ đợi. Đô cử này từng giành HCV SEA Games 32 ở hạng cân 67 kg, nên khi ép xuống thi đấu ở hạng cân 65 kg để phù hợp với tiêu chuẩn hạng cân mới của Liên đoàn cử tạ thế giới, cũng không phải là vấn đề lớn với anh.

Minh Trí bước ra sàn đấu ẢNh: KHẢ HÒA

Vấn đề chính là đối thủ Eko Yuli Irawan cũng từng vô địch SEA Games 32 và trước đó giành đến 4 huy chương bạc và đồng Olympic liên tiếp từ 2008 đến 2020 cũng đôn lên từ hạng cân 61 kg lên đánh 65 kg sẽ là thách thức lớn cho đô cử Việt Nam. Bởi trong hạng cân này trên thực tế chỉ có Trần Minh Trí và Eko Yuli Irawan mới cạnh tranh với nhau vì cả 2 cùng đăng ký mức tạ ngang bằng nhau là 300 kg hơn hẳn các đối thủ khác. Nhưng vấn đề lớn hơn chính là phải có tâm lý thi đấu tốt, vì cử tạ cũng như nhiều môn thể thao khác phải có tâm lý tốt cộng với tính toán chiến thuật đúng thì sẽ thành công.

Anh đã hoàn thành tốt cử giật ẢNH: KHẢ HÒA

Ở nội dung cử giật, Trần Minh Trí đã làm rất tốt so kè liên tục với đô cử Indonesia và đã đạt thông số ngang bằng nhau sau 3 lần nâng tạ. Đó là 138kg bỏ xa các đối thủ khác từ 4-8 kg. Nghĩa là ít nhất đã có huy chương bạc. Và nếu thi đấu tốt biết đâu Minh Trí sẽ tạo nên lịch sử quật ngã đối thủ hơn mình về nhiều mặt. Chính vì thế khi bước vào cử đẩy, người hâm mộ Việt Nam có mặt trong nhà thi đấu cử tạ ở Thái National Sport University đều hồi hộp mong chờ đô cử Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Minh Trí bước vào cử đẩy không tốt ẢNH: KHẢ HÒA

Tố tạ do nôn nóng là "dao hai lưỡi" khiến mất trắng huy chương

Khởi đầu cử đẩy, Minh Trí đăng ký 160 kg. Mức tạ này được coi là vừa sức để dậm nền ít ra cũng đảm bảo chỉ cần đẩy tốt sẽ có thứ hạng và giành huy chương. Nhưng bất ngờ đô cử Việt Nam lại quyết định đẩy lên ngay lần đẩy đầu là 165kg để ngang bằng với mức đăng ký của đối thủ Indonesia. Có lẽ vì sợ đối thủ bỏ khoảng cách xa nên Ban huấn luyện và Minh Trí đã có một quyết định quá vội vã khi tăng đến 5kg. Trong cử tạ việc tăng đột biến này là con dao hai lưỡi, bởi thắng không nói chi, thua thì sẽ là đòn tâm lý rất nặng, ảnh hưởng đến 2 lần đẩy sau.

Minh Trí làm rơi tạ ẢNH: KHẢ HÒA

Thực tế sự nôn nóng này đã trả giá. Ngay lần đẩy đầu ở nội dung cử đẩy, Minh Trí sau khi giật tạ lên được đã mất thăng bằng ngã té để rơi tạ. Lo lắng dâng cao đã lặp lại ở lần đẩy thứ 2 khi Minh Trí lại quyết định đẩy lên 167 kg do thấy lực sĩ Indonesia vượt qua dễ dàng 165kg. Và anh lại không thành công khiến áp lực dồn vào lần đẩy cuối theo kiểu "được ăn cả, ngã về không". Dù khởi động sàn tốt nhưng tâm lý căng cứng đã khiến đô cử Việt Nam trở nên bối rối và đánh mất chính mình khi tiếp tục hỏng để rơi tạ.

Trần Minh Trí thất vọng ẢNH: KHẢ HÒA

Cả 3 lần đẩy hỏng khiến Minh Trí mất thông số ở cử đẩy và đánh mất luôn huy chương là một bài học đáng tiếc cho bản thân anh nói riêng và cử tạ Việt Nam nói chung. Một thất bại không mong đợi của Minh Trí là điều dự báo còn khó khăn gấp bội cho cử tạ ở SEA Games 33 khi mà chỉ tiêu 2-3 HCV thực sự sẽ càng thêm khó khăn khi mà kết thúc các hạng cân nhẹ, chúng ta đã không thể có được ít nhất một kết quả cao nhất để thắp sáng hy vọng cho những ngày tiếp theo.