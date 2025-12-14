Phê bình kình ngư trẻ Mỹ Tiên không đúng lúc, lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước bị… phê bình

Từ việc liên quan đến Mỹ Tiên, cần chia sẻ và động viên kịp thời với các VĐV tại SEA Games

Cụ thể, trên bục nhận huy chương nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, sau khi hoàn thành các nghi thức, một lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước tiến tới trao đổi với Võ Thị Mỹ Tiên và sau đó nữ VĐV 20 tuổi nghẹn ngào bật khóc. Chỉ trước đó ít giây, cô vẫn rất vui vẻ khi nhận HCB.

Khoảnh khắc lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao đổi với Mỹ Tiên ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước khoảnh khắc đó, nữ VĐV vẫn còn tươi cười ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kể từ khi Ánh Viên nghỉ thi đấu, bơi lội Việt Nam chưa có thêm tấm HCV nào từ các nội dung của nữ, vì vậy áp lực dồn lên vai các VĐV là rất lớn. Đặc biệt, Mỹ Tiên hiện đang là niềm hy vọng số 1 của bơi lội nữ Việt Nam dù cô mới chỉ 20 tuổi.

Theo thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam, ngay sau khi nắm được diễn biến sự việc, lãnh đạo đoàn đã chủ động trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội nhằm thống nhất quan điểm trong công tác quản lý, hỗ trợ VĐV tại SEA Games 33. Phía đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh mong muốn các lãnh đội, cũng như đại diện các liên đoàn, hiệp hội, cần thể hiện sự chia sẻ, động viên và đồng hành cùng VĐV không chỉ trong thi đấu mà xuyên suốt quá trình tập luyện, chuẩn bị và tham dự đại hội.

Mỹ Tiên bật khóc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

“Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội hay đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các VĐV trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33”, thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam cho biết.

SEA Games 33 là đấu trường lớn, nơi các VĐV chịu áp lực cao về thành tích, tâm lý và kỳ vọng. Việc quan tâm đúng mức đến yếu tố tinh thần được xem là một phần quan trọng, góp phần giúp VĐV thi đấu ổn định và phát huy tốt nhất năng lực chuyên môn.

Đoàn thể thao Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các liên đoàn, hiệp hội để đảm bảo môi trường thi đấu tích cực, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV tập trung cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33.