Thể thao SEA Games 33

Bóng bàn Việt Nam thi đấu thăng hoa, vào chung kết SEA Games sau 8 năm

Nghi Thạo
Nghi Thạo
14/12/2025 15:43 GMT+7

Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước Philippines ở bán kết, qua đó giành quyền góp mặt vào chung kết nội dung đồng đội nam SEA Games 33.

Nguyễn Đức Tuân ngược dòng ngoạn mục ngay trận mở màn

Ở bán kết nội dung đồng đội nam môn bóng bàn SEA Games 33 diễn ra trưa 14.12, đội Việt Nam gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Đức Tuân và Nguyễn Anh Tú chạm trán với các tay vợt của Malaysia.

Cuộc đối đầu này hấp dẫn ngay trong trận đấu đầu tiên, khi Nguyễn Đức Tuân chạm trán với Danny Wang. Đức Tuân để thua trước trong 2 ván đấu đầu tiên, lần lượt với điểm số 10/12, 9/11. Tuy nhiên, nhà vô địch SEA Games 31 đã thể hiện bản lĩnh, khi thắng liên tiếp ở 3 ván đấu còn lại (11/1, 12/10 và 11/0) để ngược dòng cực kỳ ngoạn mục.

Bóng bàn Việt Nam thi đấu thăng hoa, vào chung kết SEA Games sau 8 năm- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Tuân thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch đơn nam SEA Games 31

ẢNH: MINH DÂN

Bóng bàn Việt Nam thi đấu thăng hoa, vào chung kết SEA Games sau 8 năm- Ảnh 2.

Đức Tuân thua trước 2 ván, nhưng thắng ngược ngoạn mục

ẢNH: MINH DÂN

Đức Tuân thắng ấn tượng 3-2 trước Danny Wang, khởi đầu suôn sẻ cho đội bóng bàn nam Việt Nam.

Đến trận đấu thứ hai, Đinh Anh Hoàng giành chiến thắng ấn tượng trước Chong Javen với tỷ số 3-1 (11/9, 11/6, 5/11, 11/9).

Bóng bàn Việt Nam thi đấu thăng hoa, vào chung kết SEA Games sau 8 năm- Ảnh 3.

Đinh Anh Hoàng từng cùng Trần Mai Ngọc giành HCV nội dung đôi nam nữ SEA Games 32

ẢNH: MINH DÂN

Trận đấu cuối cùng là cuộc chạm trán giữa Nguyễn Anh Tú và Wong Qi Shen. Nguyễn Anh Tú tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, thắng Wong Qi Shen với tỷ số 3-1 (8/11, 11/5, 11/6, 11/5).

Đội bóng bàn nam Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước Malaysia. Qua đó, Đinh Anh Hoàng và các đồng đội lấy vé vào chơi trận chung kết nội dung đồng đội nam SEA Games 33. Sau 8 năm, đây là lần đầu tiên bóng bàn Việt Nam góp mặt ở một trận chung kết đồng đội nam tại đại hội thể thao khu vực.

Bóng bàn Việt Nam thi đấu thăng hoa, vào chung kết SEA Games sau 8 năm- Ảnh 4.

Nguyễn Anh Tú tiếp tục thể hiện phong độ ổn định

ẢNH: MINH DÂN

Đối thủ của Việt Nam ở chung kết là đội thắng trong trận đấu giữa Singapore và Philippines. Trận chung kết sẽ diễn ra trong tối nay 14.12.

