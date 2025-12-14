Đinh Anh Hoàng tỏa sáng, thắng nghẹt thở Indonesia: Đưa bóng bàn Việt Nam vào bán kết

Kịch tính trận so kè của Đinh Anh Hoàng, bóng bàn Việt Nam thoát hiểm ngoạn mục

Ở trận đấu diễn ra đầu giờ chiều, các tay vợt Việt Nam bất ngờ nhận thất bại 1-3 trước đối thủ rất mạnh Singapore, qua đó rơi vào thế buộc phải thắng Indonesia nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.



Bước vào trận “chung kết sớm”, Nguyễn Anh Tú đã giúp đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Junindra với tỷ số 3-1 ở ván đấu đầu tiên. Tiếp đà hưng phấn, niềm hy vọng lớn nhất của bóng bàn Việt Nam là Đinh Anh Hoàng tiếp tục chơi thuyết phục, giành chiến thắng nhanh chóng 3-0 ở ván đấu thứ hai, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Trận đấu căng thẳng của Đinh Anh Hoàng và đối thủ Indonesia

Tuy nhiên, khó khăn nhanh chóng xuất hiện khi Đình Đức để thua 1-3 ở ván đấu thứ ba. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, Indonesia lấy lại tinh thần và tạo ra sức ép không nhỏ cho thầy trò HLV Vũ Văn Trung.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở ván đấu thứ tư, khi Đinh Anh Hoàng tái đấu Junindra. Tay vợt Indonesia bất ngờ nhập cuộc đầy tự tin, vươn lên dẫn trước 2-0 sau hai set đầu (11-9, 11-7), đẩy đội tuyển Việt Nam đến rất gần nguy cơ phải bước vào ván đấu thứ năm sinh tử.

Thắng rồi!

Chiều nay, đội bóng bàn Việt Nam sẽ gặp Philippines

Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Đinh Anh Hoàng đã cho thấy bản lĩnh của tay vợt trụ cột. Anh thi đấu sắc sảo hơn ở sét thứ ba, liên tục khai thác những pha bóng trái tay và dứt điểm chéo bàn hiểm hóc để rút ngắn tỷ số.

Sang sét thứ tư, dù tiếp tục bị đối thủ dẫn trước, Anh Hoàng vẫn bình tĩnh san bằng cách biệt trước khi bứt lên mạnh mẽ, khép lại sét đấu với chiến thắng 11-5.

Ở thời khắc then chốt, Đinh Anh Hoàng tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ, ghi liền 4 điểm quan trọng để ấn định chiến thắng 3-1, qua đó mang về thắng lợi chung cuộc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia giúp đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành vé vào bán kết, sẽ chạm trán đội đầu bảng Philippines. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 13 giờ ngày 14.12.