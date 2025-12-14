Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đinh Anh Hoàng tỏa sáng, thắng nghẹt thở Indonesia: Đưa bóng bàn Việt Nam vào bán kết

Thu Bồn
Thu Bồn
14/12/2025 08:01 GMT+7

Ngày thi đấu thứ hai nội dung đồng đội nam môn bóng bàn tại SEA Games 33 khởi đầu đầy thử thách với tuyển Việt Nam.

Kịch tính trận so kè của Đinh Anh Hoàng, bóng bàn Việt Nam thoát hiểm ngoạn mục

Ở trận đấu diễn ra đầu giờ chiều, các tay vợt Việt Nam bất ngờ nhận thất bại 1-3 trước đối thủ rất mạnh Singapore, qua đó rơi vào thế buộc phải thắng Indonesia nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Bước vào trận “chung kết sớm”, Nguyễn Anh Tú đã giúp đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Junindra với tỷ số 3-1 ở ván đấu đầu tiên. Tiếp đà hưng phấn, niềm hy vọng lớn nhất của bóng bàn Việt Nam là Đinh Anh Hoàng tiếp tục chơi thuyết phục, giành chiến thắng nhanh chóng 3-0 ở ván đấu thứ hai, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Đinh Anh Hoàng tỏa sáng, thắng nghẹt thở Indonesia: Đưa bóng bàn Việt Nam vào bán kết- Ảnh 1.

Trận đấu căng thẳng của Đinh Anh Hoàng và đối thủ Indonesia

Tuy nhiên, khó khăn nhanh chóng xuất hiện khi Đình Đức để thua 1-3 ở ván đấu thứ ba. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, Indonesia lấy lại tinh thần và tạo ra sức ép không nhỏ cho thầy trò HLV Vũ Văn Trung.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở ván đấu thứ tư, khi Đinh Anh Hoàng tái đấu Junindra. Tay vợt Indonesia bất ngờ nhập cuộc đầy tự tin, vươn lên dẫn trước 2-0 sau hai set đầu (11-9, 11-7), đẩy đội tuyển Việt Nam đến rất gần nguy cơ phải bước vào ván đấu thứ năm sinh tử.

Đinh Anh Hoàng tỏa sáng, thắng nghẹt thở Indonesia: Đưa bóng bàn Việt Nam vào bán kết- Ảnh 2.

Thắng rồi!

Đinh Anh Hoàng tỏa sáng, thắng nghẹt thở Indonesia: Đưa bóng bàn Việt Nam vào bán kết- Ảnh 3.

Chiều nay, đội bóng bàn Việt Nam sẽ gặp Philippines

Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Đinh Anh Hoàng đã cho thấy bản lĩnh của tay vợt trụ cột. Anh thi đấu sắc sảo hơn ở sét thứ ba, liên tục khai thác những pha bóng trái tay và dứt điểm chéo bàn hiểm hóc để rút ngắn tỷ số. 

Sang sét thứ tư, dù tiếp tục bị đối thủ dẫn trước, Anh Hoàng vẫn bình tĩnh san bằng cách biệt trước khi bứt lên mạnh mẽ, khép lại sét đấu với chiến thắng 11-5. 

Ở thời khắc then chốt, Đinh Anh Hoàng tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ, ghi liền 4 điểm quan trọng để ấn định chiến thắng 3-1, qua đó mang về thắng lợi chung cuộc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia giúp đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành vé vào bán kết, sẽ chạm trán đội đầu bảng Philippines. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 13 giờ ngày 14.12.

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam khẳng định sức mạnh

Thể thao Việt Nam khẳng định sức mạnh

Ở ngày tranh tài hôm qua, karate cùng điền kinh mang về những tấm HCV ấn tượng cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 tại Thái Lan.

Những ‘bông hồng thép’ của thể thao Việt Nam

U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất, thầy Kim sẽ về nhưng chưa phải bây giờ

Khám phá thêm chủ đề

Singapore Philippines Việt Nam Indonesia Bóng bàn Đinh Anh Hoàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận