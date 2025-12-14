Những ‘bông hồng thép’ của thể thao Việt Nam

2 ngôi sao karate bùng nổ

Đội tuyển karate VN đã liên tiếp mang về 3 tấm HCV SEA Games quý giá vào ngày hôm qua. Trong khúc khải hoàn ấy, Hoàng Thị Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương nổi lên như những ngôi sao sáng nhất, vừa thanh thoát, dịu dàng nhưng cũng đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ.

Nhìn Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương ở ngoài đời, ít ai nghĩ rằng những cô gái sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tỏa nắng ấy lại là những chiến binh thực thụ trên sàn đấu. Khi khoác lên mình bộ võ phục có Quốc kỳ VN trên ngực áo, họ là những "bông hồng thép" của thể thao nước nhà. Bằng bản lĩnh kiên cường, cả hai đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games cá nhân từng giành được tại Campuchia năm 2023.

Đinh Thị Hương - HCV karate

Hoàng Thị Mỹ Tâm - HCV karate

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết, bộ đôi HCV - HCB nội dung 5.000 m nữ

Nguyễn Thị Oanh sắp trở thành VĐV điền kinh thành công nhất lịch sử ẢNH: NHẬT THỊNH

Với Hoàng Thị Mỹ Tâm, chiến thắng ở hạng cân 61 kg nữ lần này mang một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Dù đã là nhà vô địch SEA Games và châu Á, nhưng khi Quốc ca VN vang lên trên đất Thái Lan, cô vẫn không giấu được sự xúc động. "Cảm xúc của tôi vẫn vỡ òa như lần đầu tiên đoạt HCV vậy. Tôi rất hạnh phúc khi giành chiến thắng tại Thái Lan", Mỹ Tâm nghẹn ngào sau khi đánh bại võ sĩ chủ nhà ở trận chung kết.

Đằng sau vinh quang đó là cả một quá trình chuẩn bị đầy lo lắng và gian khổ. Tâm cho biết cô từng rất e ngại các đối thủ ở hạng 61 kg, bởi họ có thể hình cao to. Để khắc phục điều này, cô đã trải qua những ngày tập cực nặng với đồng đội nam để quen với áp lực và rèn luyện sự lì lợm. Nếu như Mỹ Tâm chiến đấu với nỗi lo về ngoại hình đối thủ, thì hành trình bảo vệ tấm HCV hạng cân 68 kg của Đinh Thị Hương lại là cuộc chiến với chính bản thân. Ít ai biết rằng, trước khi bước lên bục vinh quang với nụ cười rạng rỡ, Hương đã phải trải qua những ngày tháng "mất ăn mất ngủ".

Đinh Thị Hương cho biết cô không chỉ gặp chấn thương trong quá trình tập luyện mà còn bị cơn đau dạ dày hành hạ ngay sát ngày thi đấu. "Tôi bị đau dạ dày, phải nghỉ mất mấy ngày để lên viện điều trị. Lúc đó tôi thực sự rất sợ, lo lắng thể lực của mình sẽ không đảm bảo", Hương bồi hồi kể lại. Thậm chí, trước đối thủ người Indonesia đẳng cấp châu lục, Hương đã lo lắng đến mức "toát mồ hôi tay chân". Thế nhưng, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi đau đớn và sợ hãi đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại ý chí kiên cường của một nhà vô địch. Câu nói ngắn gọn "vàng rồi" của Hương sau trận đấu như tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chờ Nguyễn Thị Oanh xô đổ kỷ lục

Ở nội dung chạy 5.000 m nữ, Nguyễn Thị Oanh vẫn chứng tỏ mình là "nữ hoàng" của các cự ly đường trường. Cô giành HCV một cách thuyết phục với thành tích 16 phút 27 giây 14, qua đó cân bằng thành tích của đàn chị Nguyễn Thị Huyền, trở thành VĐV điền kinh giành nhiều HCV SEA Games nhất lịch sử. Oanh nhiều khả năng vươn lên độc chiếm vị trí này khi cô vẫn còn thi đấu ở 2 nội dung chung kết sở trường trong vài ngày tới.

Thành tích của Oanh rất ấn tượng, nhưng điều tuyệt vời hơn cả là cô đã không tham gia cự ly 1.500 m cũng là sở trường để nhường "đất diễn" lại cho các đàn em. Kết quả là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh đã thể hiện tốt, giành HCV và HCB, xứng đáng với niềm tin của Oanh cũng như BHL đội tuyển điền kinh VN. Oanh cho thấy cô không chỉ muốn cá nhân mình đem lại vinh quang cho thể thao VN mà còn hỗ trợ tạo ra lớp kế cận xứng đáng, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới trong tương lai.