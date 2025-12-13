Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Bộ tứ tiếp sức Việt Nam nói cực hay sau màn chạy trình diễn siêu đẳng cấp thắng người Thái

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
13/12/2025 21:33 GMT+7

Xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành HCV nội dung 4x400 m tiếp sức hỗn hợp, đồng thời phá kỷ lục SEA Games 33 với thành tích 3 phút 15 giây 07.

Gay cấn nội dung tiếp sức hỗn hợp, Việt Nam thắng Thái Lan như thế nào?

Tại chung kết nội dung 4x400 m tiếp sức hỗn hợp môn điền kinh diễn ra tối 13.12 trên sân Suphachalasai, 4 VĐV Việt Nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng đã có màn trình diễn ấn tượng để mang về vinh quang cho thể thao nước nhà.

Là người chạy lượt đầu tiên, Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ về áp lực và sự tự tin của mình: "Em rất vui mừng, bởi vì em đã đánh bại đối thủ hôm qua em thua. Trước khi thi đấu, em có chút tâm lý. Nhưng mà sau khi khởi động xong và được các chị cùng các thầy cô bảo là cứ chiến đấu hết mình đi, nỗ lực cho mình và vì đồng đội, nên là em đã cố gắng nỗ lực ở từng bước chạy. Đối với em, em không áp lực, vì em biết mình xuất phát tốt. Ở trong đội là em xuất phát tốt và em có thể rướn được những mét đầu nên em vẫn rất tự tin khi mình chạy chặng đầu".

Highlight điền kinh SEA Games 33 ngày 13.12: Khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh băng băng về đích

Bộ tứ tiếp sức Việt Nam nói cực hay sau màn chạy trình diễn siêu đẳng cấp thắng người Thái - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh (thứ năm từ trái qua, hàng đứng) và Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (áo trắng) cùng các người hùng Việt Nam

Bộ tứ tiếp sức Việt Nam nói cực hay sau màn chạy trình diễn siêu đẳng cấp thắng người Thái- Ảnh 2.

Các chàng trai và cô gái vàng của điền kinh Việt Nam. Từ trái qua: Phúc, Hằng, Ngọc, Tưởng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ tứ tiếp sức Việt Nam nói cực hay sau màn chạy trình diễn siêu đẳng cấp thắng người Thái - Ảnh 2.

Tấm HCV quý giá nội dung 4x400 m tiếp sức hỗn hợp

Bộ tứ tiếp sức Việt Nam nói cực hay sau màn chạy trình diễn siêu đẳng cấp thắng người Thái- Ảnh 3.

Đội tiếp sức Việt Nam giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games

ảnh: nhật thịnh

Tiếp nối đà hưng phấn, Nguyễn Thị Ngọc - một nhân tố mới trong đội hình cho biết: "Nhiệm vụ chạy hỗn hợp khiến em rất áp lực. Tại vì đây là lần đầu tiên em tham gia nội dung hỗn hợp nam nữ 4x400 m. Khi bước chân vào thi đấu, thầy cô cũng động viên rất nhiều. Chị Hằng là người nhiều kinh nghiệm nhất cũng động viên em. Khi chuẩn bị xuất phát thì em rất hồi hộp. Đến khi em được nhận được gậy thì em chỉ biết chạy thôi. Em chỉ biết cố gắng tạo khoảng cách để cho Phúc và chị Hằng có thể cảm thấy an toàn nhất".

Nhờ lợi thế đồng đội tạo ra, Lê Ngọc Phúc đã thi đấu đầy nỗ lực. Anh thật thà chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em quay lại đấu trường SEA Games, kể từ SEA Games 31 ở Việt Nam. Nhờ bạn Ngọc bỏ xa nên em cũng cố gắng hết mình thôi. Chứ nếu mà chạy ngang thì em chưa chắc em đã ăn được đối thủ nam bên kia. Bởi vì hôm qua bạn ấy phá kỷ lục rất sâu SEA Games, ở nội dung 400 m rào".

Bộ tứ tiếp sức Việt Nam nói cực hay sau màn chạy trình diễn siêu đẳng cấp thắng người Thái- Ảnh 4.

Nguyễn Thị Ngọc cố gắng tạo lợi thế cho đồng đội. Đây là HCV thứ hai của Ngọc tại SEA Games 33. Trước đó, cô giành HCV nội dung 400 m nữ cá nhân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chạy ở lượt cuối cùng quyết định, Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Cô bộc bạch: "Đối với em thì chạy lượt nào cũng vậy. Tuy nhiên, đây là giải đầu tiên em thi đấu 4x400 m mà chạy chặng cuối. Áp lực của em khá nhiều, vì lần trước em đã giành HCV, và lần này đội Thái Lan rất tiến bộ. Chúng em và ban huấn luyện đã nói là trận này rất khốc liệt. Do đó, em và các đồng đội chỉ biết chạy hết mình để đạt thành tích tốt nhất thôi. Nếu mà thua thì coi như đã chiến đấu hết mình. Thật may là chúng em đã thi đấu ổn định để giành HCV".

Nói về thành tích 3 phút 15 giây 07, Nguyễn Thị Hằng xúc động: "Bọn em không nghĩ là bọn em có thể phá kỷ lục SEA Games. Khi về đến đích, em mới biết đã phá kỷ lục SEA Games, cảm xúc thực sự vỡ òa".

Bộ tứ tiếp sức Việt Nam nói cực hay sau màn chạy trình diễn siêu đẳng cấp thắng người Thái- Ảnh 5.

Nguyễn Thị Hằng cho biết cô gặp áp lực khi chạy chặng cuối...

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ tứ tiếp sức Việt Nam nói cực hay sau màn chạy trình diễn siêu đẳng cấp thắng người Thái- Ảnh 6.

...nhưng đã thành công cán đích đầu tiên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


