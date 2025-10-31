Đinh Anh Hoàng khẳng định ngôi vị số 1 bóng bàn Việt Nam, HLV Vũ Mạnh Cường nói gì?

Phong độ ấn tượng của nhà vô địch

Chiều 31.10 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hải Phòng, Đinh Anh Hoàng thể hiện phong độ đỉnh cao với lối chơi bản lĩnh, chính xác và lạnh lùng. Tay vợt của CLB bóng bàn CAND - T&T gần như "đọc vị" được chiến thuật của đàn anh Đức Tuân (Hải Phòng), chủ động tấn công và thắng áp đảo 4-0.

Bốn set thắng liên tiếp giúp Đinh Anh Hoàng mang về HCV nội dung đơn nam Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025, đồng thời thể hiện sự trưởng thành rõ rệt về chiến thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu của tay vợt trẻ thuộc biên chế CAND - T&T.

Trước đó, tại giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia hồi cuối tháng 9 ở Phú Thọ, Anh Hoàng cũng thi đấu ấn tượng với 3 HCV (đồng đội nam, đôi nam và đôi nam - nữ), cùng 1 HCB ở nội dung đơn nam.

Đinh Anh Hoàng khẳng định đẳng cấp tay vợt số 1 Ảnh: CLB

Nếu ở giải các đội mạnh, Anh Hoàng vượt qua Anh Tú, thì ở giải các cây vợt xuất sắc, anh dễ dàng đánh bại Đức Tuân. Không còn nghi ngờ, Đinh Anh Hoàng đã khẳng định ngôi vị số 1 của bóng bàn nam Việt Nam hiện tại.

Theo giới chuyên môn, Anh Hoàng là tay vợt toàn diện bậc nhất Việt Nam, sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, phản xạ nhanh và tâm lý thi đấu vững vàng. Cách anh triển khai thế trận chủ động, ép đối thủ từ những pha giao bóng chính xác đến những cú giật bóng hiểm hóc khiến nhiều đối thủ e dè.

Nền tảng của thành công

HLV Vũ Mạnh Cường cho rằng thành công của Đinh Anh Hoàng nói riêng và đội bóng bàn CAND - T&T nói chung đến từ nỗ lực cá nhân cùng môi trường huấn luyện, quản lý và hỗ trợ toàn diện.

Các tay vợt của CAND - T&T như Anh Hoàng, Mai Ngọc, Đình Đức đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, có tinh thần thi đấu và ý thức chuyên nghiệp cao.

Yếu tố quan trọng là CLB CAND - T&T nhận được sự đồng hành và đầu tư bài bản từ Tập đoàn T&T Group, cùng sự quản lý và tạo điều kiện từ Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân. Chính điều đó giúp vận động viên an tâm tập luyện, tập trung tối đa cho chuyên môn và hướng đến thành tích cao.

Còn nhớ, ngay sau khi cặp đôi Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc giành HCV lịch sử tại SEA Games 32, "bầu" Hiển đã thưởng nóng 1,15 tỉ đồng cho các vận động viên và huấn luyện viên.

Đinh Anh Hoàng (trái) là niềm hy vọng vàng của bóng bàn Việt Nam ở SEA Games 33

Trước đó, đội CAND - T&T cũng nhận được 1,5 tỉ đồng (năm 2024) và 1,3 tỉ đồng (năm 2025) từ Tập đoàn T&T Group sau các thành tích xuất sắc tại giải vô địch quốc gia.

Những phần thưởng kịp thời, thiết thực không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và thành tích, mà còn thể hiện triết lý phát triển thể thao bền vững của Tập đoàn T&T Group – luôn đặt con người và khát vọng Việt Nam ở vị trí trung tâm.

Sự đồng hành của Tập đoàn T&T và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân chính là nền tảng giúp các tay vợt như Anh Hoàng, Mai Ngọc phát huy hết tiềm năng. Đây là mô hình kết hợp giữa quản lý thể thao Nhà nước và đầu tư xã hội hóa rất đáng trân trọng.

Hướng tới SEA Games 33

Tại nội dung nữ, Trần Mai Ngọc của CAND - T&T giành HCB sau khi thua 0-4 trước Diệu Khánh ở chung kết, dù cô đã vượt qua tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang ở bán kết. Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 là giải đấu cuối cùng trong năm, đồng thời là bài tổng duyệt quan trọng trước thềm SEA Games 33.

Với màn thể hiện ấn tượng của Đinh Anh Hoàng ở nội dung nam và Trần Mai Ngọc ở nội dung nữ (đều thuộc CAND - T&T), người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ SEA Games bứt phá của bóng bàn Việt Nam.

Tại SEA Games 32, cặp đôi Anh Hoàng - Mai Ngọc từng đoạt HCV đôi nam - nữ sau hàng chục năm chờ đợi. Hiện tại, Anh Hoàng đang thể hiện phong độ còn tốt hơn trước. Dù việc lựa chọn vận động viên, phân chia nội dung thi đấu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33 vẫn phải chờ quyết định, nhưng rõ ràng kỳ vọng vào tấm huy chương cho bóng bàn Việt Nam trên đất Thái Lan là hoàn toàn có cơ sở.

Ở mặt bằng chung Đông Nam Á, bóng bàn Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức, nhưng đã tiến bộ rõ rệt. Người hâm mộ có thể tin tưởng vào bản lĩnh và sự tự tin của các tay vợt, hứa hẹn mang đến những phút giây thăng hoa cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33.