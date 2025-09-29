Đinh Anh Hoàng: Từ niềm hy vọng trẻ đến trụ cột của bóng bàn Việt Nam

Tại giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc 2025 vừa qua, đội bóng bàn CAND – T&T thống trị với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Với cá nhân Đinh Anh Hoàng, tay vợt sinh năm 2001 quê Đắk Lắk chính là cái tên thi đấu nổi bật nhất giải.

Ngoài 3 tấm huy chương vàng nội dung đôi nam, đồng đội nam, đôi nam nữ, Đinh Anh Hoàng cũng giành được tấm huy chương bạc ở nội dung đơn nam, chỉ chịu thua đàn anh Đức Tuân ở trận chung kết. Nhưng hơn cả số huy chương, điều đọng lại ở người xem là hình ảnh một tay vợt trẻ đầy khát vọng, ngày càng trưởng thành để trở thành một trong những trụ cột của bóng bàn Việt Nam trong nhiều năm nữa.

Đinh Anh Hoàng đang nhận rất nhiều kỳ vọng CLB bóng bàn CAND - T&T

Hành trình khổ luyện để vươn tầm

Năm 2008, CLB bóng bàn Hà Nội T&T vừa mới thành lập không lâu. HLV Vũ Mạnh Cường đã lặn lội khắp các tỉnh thành để tìm kiếm những tài năng trẻ và ông đã dừng lại rất lâu khi chứng kiến cậu bé Đinh Anh Hoàng thi đấu rất hay ở giải Nhi đồng toàn quốc. HLV Vũ Mạnh Cường đã lập tức thuyết phục gia đình cho phép cậu bé từ Đắk Lắk ra Hà Nội để theo con đường bóng bàn chuyên nghiệp.

Thời điểm ấy, Đinh Anh Hoàng mới chỉ là một cậu bé 7 tuổi. Bước ra khỏi vùng an toàn tuổi thơ, Đinh Anh Hoàng nhanh chóng hòa mình vào môi trường rèn luyện khắc nghiệt tại lò đào tạo bóng bàn của bầu Hiển. Dưới sự uốn nắn của những người thầy giỏi, đặc biệt là huyền thoại Vũ Mạnh Cường, chỉ sau vài năm đào tạo cơ bản, Đinh Anh Hoàng nhanh chóng vươn lên thành trụ cột của đội, liên tục giành huy chương ở các giải trẻ và quốc gia.

Trong mắt giới chuyên môn, điểm mạnh nổi bật của Anh Hoàng là tốc độ và khả năng bắt nhịp nhanh. HLV Vũ Mạnh Cường từng khẳng định: "Khi ban huấn luyện đưa ra hướng dẫn về cú đánh nào, Hoàng đều có thể thực hiện rất tốt, thể hiện sự nhanh nhạy trong tư duy và khả năng nắm bắt chiến thuật."

Khả năng này giúp Anh Hoàng không chỉ là một tay vợt biết đánh, mà còn là người hiểu cách chơi. Mỗi đường bóng của Hoàng mang tính chủ động, toát lên sự tính toán chứ không đơn thuần là phản ứng bản năng. Đây chính là phẩm chất cần thiết để một tay vợt có thể tiến xa ở những sân chơi lớn.

Phía sau hình ảnh một tay vợt trẻ tự tin trên sân đấu là một lối sống kỷ luật và chuyên nghiệp hiếm có. Anh Hoàng hiếm khi bỏ qua bất kỳ buổi tập nào, cho dù sức khỏe hay điều kiện thời tiết ra sao. Trong sinh hoạt, anh hạn chế tối đa các thói quen có thể ảnh hưởng đến phong độ, từ chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi đến quản lý thời gian.

"Vun đúc nên một VĐV tài năng không chỉ dựa vào kỹ thuật, mà còn ở sự chuẩn bị lâu dài trong cuộc sống. Hoàng có ý thức rất tốt ở điều này, và chính sự chuyên nghiệp ấy giúp cậu ấy ngày càng hoàn thiện bản thân", HLV Vũ Mạnh Cường nói về cậu học trò mà ông xem như con trai của mình.

Đinh Anh Hoàng luôn tập luyện, sinh hoạt chuyên nghiệp để gặt hái thành công CLB bóng bàn CAND - T&T

Đến nhà vô địch quốc gia, SEA Games

Năm 2023, tại SEA Games 32, Đinh Anh Hoàng lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang khu vực khi cùng đồng đội Mai Ngọc giành HCV đôi nam nữ. Đó là tấm HCV mà bóng bàn Việt Nam đã chờ đợi suốt 26 năm, kể từ sau thành tích lịch sử của người thầy Vũ Mạnh Cường.

Với một tay vợt mới ngoài đôi mươi, khoảnh khắc ấy là bước ngoặt để tên tuổi Anh Hoàng được nhắc đến như một tài năng đặc biệt. Sau thành tích vô địch SEA Games 32, Đinh Anh Hoàng ngày càng trưởng thành và thăng hoa. Đặc biệt, cũng trong năm 2023, CLB bóng bàn Hà Nội T&T đã bắt tay cùng Hiệp hội thể thao CAND. CLB bóng bàn CAND – T&T ra đời, trở thành bệ phóng cho không chỉ Anh Hoàng, mà cả những đồng đội xuất sắc khác như Mai Ngọc, Đình Đức.

CLB bóng bàn CAND – T&T, nơi "chắp cánh" cho Đinh Anh Hoàng bay cao CLB bóng bàn CAND - T&T

Với sự đầu tư bài bản của Tập đoàn T&T cùng sự quản lý chặt chẽ của lực lượng Công an, các VĐV như Anh Hoàng được tạo điều kiện tối đa: lương, thưởng, chế độ tập luyện và thi đấu. Điều này giúp anh có thể toàn tâm toàn ý với bóng bàn, thay vì lo lắng cho những vấn đề ngoài chuyên môn.

Thời điểm tháng 4.2025, ngay trước thềm Giải vô địch bóng bàn quốc gia 2025, 12 vận động viên của CLB CAND T&T trong đó có Anh Hoàng, Đình Đức, Mai Ngọc đã được đi tập huấn dài ngày tại Trung Quốc - quốc gia hàng đầu thế giới về môn bóng bàn.

Quá trình tập huấn tại nước bạn, Anh Hoàng cũng như các vận động viên CLB CAND T&T được tập luyện và thi đấu cùng nhiều vận động viên đẳng cấp thế giới, nhận được chăm sóc về dinh dưỡng, y tế rất khoa học. Kết quả là sau khi về nước thành tích của các vận động viên trên lập tức có sự thay đổi. Tại chính giải VĐQG 2025, Anh Hoàng đã lần đầu tiên thắng áp đảo tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Anh Tú để giành Huy chương vàng nội dung đơn nam.

Mặc dù đã cùng với Mai Ngọc vô địch SEA Games 32, nhưng con đường vươn tầm khu vực của Anh Hoàng chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Bóng bàn Đông Nam Á vẫn có những đối thủ mạnh mẽ từ Thái Lan, Singapore; trong khi Malaysia cũng ngang ngửa với Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa, để tái lập thành tích HCV tại SEA Games 33 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan, Anh Hoàng và các đồng đội phải duy trì phong độ, thậm chí còn phải tiến bộ thêm từng ngày.

Cuối tháng 10 tới, giải đấu toàn quốc quy tụ các tay vợt xuất sắc tại Hải Phòng sẽ là một cữ dượt quan trọng. Đây được xem như "tổng duyệt" để Ban huấn luyện kiểm chứng phong độ, chiến thuật trước khi bước ra đấu trường SEA Games 33. Với Đinh Anh Hoàng, đó cũng là cơ hội để chứng minh sự ổn định – yếu tố mà bất kỳ nhà vô địch nào cũng cần sở hữu.