Golfer Nguyễn Nam Sơn vô địch giải golf doanh nhân Sài Gòn - Swing For Dream 2025

Thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của bão Bualoi nhưng 168 golfer vẫn có mặt tranh tài sôi nổi ở giải golf doanh nhân Sài Gòn - Swing For Dream 2025, Cúp Nippon Paint. Giải đấu không chỉ tạo nên dấu ấn về chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, chia sẻ, đúng tinh thần "doanh nhân gắn kết vì cộng đồng".

Trao giải thưởng cho các golfer xuất sắc ở giải golf doanh nhân Sài Gòn - Swing For Dream 2025 ẢNH: XC

Việc lần đầu tiên tổ chức nội dung chuyên nghiệp với sự góp mặt của 20 golfer ở nội dung này mang đến những màn so tài chất lượng, nâng tầm cho giải đấu. Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch CLB golf doanh nhân Sài Gòn, trưởng ban tổ chức giải cho biết: "giải golf doanh nhân Sài Gòn - Swing For Dream không chỉ để tìm ra những nhà vô địch trên sân golf, mà còn khẳng định tinh thần doanh nhân: bản lĩnh trong công việc, nhân ái trong cộng đồng. Đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn lan tỏa nhân kỷ niệm 20 năm Hội doanh nhân Sài Gòn và ngày doanh nhân Việt Nam (13.10)".

Ban tổ chức golf doanh nhân Sài Gòn - Swing For Dream 2025 trao học bổng đến các VĐV người khuyết tật TP.HCM ẢNH: XC

Sau những giờ tranh tài sôi nổi, giải golf doanh nhân Sài Gòn - Swing For Dream 2025 xác định được chủ nhân của các danh hiệu gồm Nguyễn Nam Sơn (best gross), Nguyễn Thành Khiết (best net), Nguyễn Tấn Thành (nhất bảng A nam), Phạm Xuân Cương (nhất bảng B nam), Đào Tôn (nhất bảng C nam) và Võ Thị Ngọc Châu (nhất bảng nữ).

Giải golf doanh nhân Sài Gòn - Swing For Dream 2025 vừa để lại dấu ấn chuyên môn vừa lan tỏa tinh thần chia sẻ với cộng đồng ẢNH: XC

Tại gala, ban tổ chức giải golf doanh nhân Sài Gòn - Swing For Dream 2025 đã trao gần 100 triệu đồng đến các VĐV thể thao người khuyết tật TP.HCM và Hội Khuyến học TP.HCM. Đây là số tiền mà các golfer, doanh nhân tham dự giải chung tay quyên góp.



