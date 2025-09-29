Lại Lý Huynh tạo cú hích cho cờ tướng Việt Nam

Đằng sau cú soán ngôi ngoạn mục của Lại Lý Huynh

Ông Nguyễn Minh Thắng, phụ trách bộ môn cờ Cục TDTT VN, cho biết tại giải vô địch thế giới lần này, cờ tướng Trung Quốc tuy vắng một số gương mặt hàng đầu như Vương Thiên Nhất, Triệu Hâm Hâm, Trịnh Duy Đồng nhưng vẫn rất tự tin vào lứa tài năng kế cận như Doãn Thăng, Mạnh Phồn Duệ. Đây đều là những đối thủ đáng gờm của Lại Lý Huynh.

Lại Lý Huynh về nước sau giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 ảnh: Hà Phương

Chi tiết thú vị được các thành viên đội tuyển cờ tướng VN tham dự giải vô địch thế giới kể lại cho thấy chủ nhà Trung Quốc có vẻ đã sẵn sàng cho màn đăng quang của tài năng 20 tuổi Doãn Thăng. Đó là trận chung kết được ban tổ chức đưa về thi đấu ở Bến Thượng Hải (cách nơi diễn ra các ván thi đấu trước đó hơn 30 km), là khu vực tập trung rất đông người. Lễ trao giải cũng được chuẩn bị chu đáo và hoành tráng. Tuy nhiên kỳ thủ số 1 VN Lại Lý Huynh đã gây bất ngờ khi có trận đấu quá hay, đảo ngược tình thế bất lợi để lên ngôi vô địch đầy ngoạn mục.

"Lại Lý Huynh đã làm nên lịch sử cho cờ tướng VN khi lần đầu vô địch thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn, nhưng phải thừa nhận Trung Quốc vẫn là cường quốc số 1 của môn cờ tướng. Lại Lý Huynh đã nắm bắt rất tốt cơ hội hiếm có, khẳng định sức mạnh, tiềm năng của cờ tướng VN. Đây sẽ là cú hích, động lực cho cờ tướng VN tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa", ông Nguyễn Minh Thắng chia sẻ.

Không ngủ quên trên chiến thắng

Nhắc đến kỳ thủ 35 tuổi Lại Lý Huynh, các HLV đều có chung nhận định chìa khóa lớn nhất mang đến thành công cho anh là sự khổ luyện. Gần 20 năm qua, kỳ thủ quê Vĩnh Long kiên trì tập luyện với thời gian không dưới 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày (trừ các ngày thi đấu). Ngoài thực chiến với các kỳ thủ trong nước, Lại Lý Huynh dành nhiều thời gian luyện tập với phần mềm chơi cờ.

Để học hỏi, nâng cao sức cờ, hằng năm Lại Lý Huynh đều "đơn thương độc mã" đến Trung Quốc thi đấu. Nhờ cọ xát với các cao thủ trong làng cờ tướng Trung Quốc, cũng là cao thủ của làng cờ tướng thế giới, mà Lại Lý Huynh ngày càng hoàn thiện, đầy bản lĩnh khi so tài ở giải thế giới. Nhờ đó anh được các kỳ thủ quốc tế đánh giá cao. Trước khi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn ở giải vô địch thế giới, kỳ thủ của đơn vị Bình Dương (nay là TP.HCM) từng vô địch nội dung cá nhân cờ nhanh thế giới năm 2022, 2023 và vô địch đồng đội nam thế giới năm 2022.

Hôm qua, trở về nước sau kỳ tích đạt được tại Trung Quốc, Lại Lý Huynh cho biết anh đã giải tỏa được mọi áp lực để chơi trận chung kết với tâm lý thoải mái nhất. Nhờ đó anh phát huy được năng lực của mình, hóa giải thành công thế trận khó mà đối thủ tạo ra để đi đến thắng lợi. "Tôi rất hạnh phúc với thành tích mình đạt được. Càng ý nghĩa hơn khi ngày tôi bước lên bục cao nhất trùng với ngày thôi nôi của con gái và cũng là sinh nhật vợ tôi. Tôi sẽ không quên được cột mốc rất đặc biệt này. Tôi cũng cảm ơn người yêu cờ VN. Tình yêu, sự ủng hộ của họ trong những năm tháng qua là động lực giúp tôi không ngừng cố gắng để có được thành công như hôm nay. Ngay lúc này tôi xem mình như chưa vô địch thế giới để tiếp tục tập luyện, chinh phục chặng đường tiếp theo", Lại Lý Huynh chia sẻ.

Để có nhiều Lại Lý Huynh

Ở giải vô địch thế giới lần này tại Trung Quốc, cờ tướng VN cử lực lượng hùng hậu tham gia. Ngoài góp mặt ở hệ đội tuyển (nam, nữ), các kỳ thủ VN còn tranh tài ở các nhóm lứa tuổi trẻ U.12, U.16 (nam, nữ). Tuy nhiên ngoài thành công của đội tuyển nam với danh hiệu vô địch cá nhân của Lại Lý Huynh cùng hạng nhì đồng đội do công của Lại Lý Huynh cùng Nguyễn Thành Bảo, các hạng mục khác VN thi đấu chưa được như kỳ vọng.

Với thành tích mà Lại Lý Huynh đạt được, nhiều người kỳ vọng cờ tướng VN sẽ được đầu tư mạnh mẽ hơn từ công tác đào tạo, nâng cao chất lượng giải đấu từ giải trẻ đến các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia và tổ chức thêm các giải quốc tế để các kỳ thủ VN có động lực tập luyện.

Những năm qua, cờ tướng VN có sự đồng hành mạnh mẽ từ công tác xã hội hóa, đơn cử như Tập đoàn Phương Trang treo thưởng rất cao cho giải vô địch quốc gia, với 300 triệu đồng cho danh hiệu vô địch. Giải cờ tướng quốc tế Phương Trang cũng được tổ chức với quy mô lớn, thu hút nhiều kỳ thủ quốc tế mạnh và có tiền thưởng lên tới 25.000 USD (hơn 600 triệu đồng) cho danh hiệu vô địch. Khi Lại Lý Huynh làm rạng danh cờ tướng VN với danh hiệu vô địch thế giới, lãnh đạo Tập đoàn Phương Trang thưởng 1,1 tỉ đồng cho anh và 300 triệu đồng cho HLV.