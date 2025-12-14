Thể thao Việt Nam khẳng định sức mạnh

Chìa khóa thành công của karate

Đội tuyển karate VN liên tiếp báo tin vui khi Hoàng Thị Mỹ Tâm (61 kg nữ), Nguyễn Thanh Trường (84 kg nam), Đinh Thị Hương (68 kg nữ) đoạt HCV. Cùng với 2 HCV đoạt được ở ngày tranh tài trước đó, karate VN có tổng cộng 5 HCV ở SEA Games 33. Các HLV dự báo đội tuyển karate VN còn có thêm HCV ở ngày thi đấu cuối hôm nay để khẳng định vị thế số 1 khu vực.

Karate thành công rực rỡ

Thành công của đội tuyển karate nhờ sự đầu tư dài hơi, bài bản, có trọng điểm ở cả nội dung quyền lẫn đối kháng. Nhờ đó karate từng mang về cho thể thao VN đến 4 HCV ở các kỳ ASIAD. Các tài năng cứ thế nối tiếp trình làng, từ Vũ Kim Anh, Vũ Thị Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương, Nguyễn Hoàng Ngân trước kia đến Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Thu Uyên… hiện tại. Ông Vũ Sơn Hà, phụ trách bộ môn karate Cục TDTT VN, hiện nắm giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Karatedo Đông Nam Á, thành viên Ban Thường vụ Liên đoàn Karatedo châu Á, góp phần giúp karate VN hội nhập quốc tế.

Điền kinh VN phá kỷ lục SEA Games

Không có bất ngờ khi nữ hoàng điền kinh VN Nguyễn Thị Oanh dễ dàng đoạt HCV ở nội dung 5.000 m. Ấn tượng nhất của điền kinh VN ở ngày tranh tài hôm qua là việc đội tiếp sức nam nữ 4x400 m đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games.

Đội tuyển tiếp sức nam nữ 4x400 m VN đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games Ảnh: Nhật Thịnh

Với đội hình có 3 gương mặt mới là Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc bên cạnh tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Thị Hằng, đội tiếp sức nam nữ 4x400 m VN xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan vốn sở hữu VĐV Atkinson nhập tịch rất mạnh. Các chân chạy VN phối hợp ăn ý, phát huy được sự đồng đều, qua đó không chỉ đoạt HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 15 giây 07 (kỷ lục cũ 3 phút 19 giây 29 của đội Thái Lan lập tại SEA Games 31 năm 2022).

Thành công của đội tiếp sức nam nữ 4x400 m cho thấy điền kinh VN có sự chuẩn bị tốt bằng việc đầu tư vào các nội dung mới. Trước đó đội tiếp sức 4x400 m nữ điền kinh VN xuất sắc đoạt HCV châu Á với thông số thành tích ấn tượng, có thể cạnh tranh huy chương ở ASIAD. Sau tấm HCV nội dung tiếp sức nam nữ 4x400 m, đội tuyển điền kinh VN còn đặt mục tiêu săn vàng SEA Games 33 ở các nội dung tiếp sức nam 4x100 m, 4x400 m; tiếp sức nữ 4x100 m, 4x400 m.