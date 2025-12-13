Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!

Hoàng Thiên
13/12/2025 15:27 GMT+7

Karate Việt Nam liên tiếp đón tin vui khi Hoàng Thị Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương đều giành HCV ở các nội dung kumite. Đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp 2 nữ võ sĩ này bước lên bục cao nhất.

Ngày vàng của các nữ võ sĩ karate 

Karate Việt Nam có một ngày thi đấu thành công 13.12 khi các võ sĩ nữ mang về 2 HCV nhờ màn trình diễn ấn tượng ở các trận chung kết.

Ở chung kết kumite hạng cân 61 kg nữ, Hoàng Thị Mỹ Tâm đối đầu võ sĩ chủ nhà Thái Lan Maneevan. Dù để đối thủ ghi điểm trước, Mỹ Tâm nhanh chóng lấy lại thế trận, ghi 2 điểm liên tiếp để vươn lên dẫn 2-1. Sau đó, võ sĩ Việt Nam tấn công áp đảo và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 11-2, qua đó giành HCV.

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!- Ảnh 1.

Trưởng đoàn Việt Nam và các võ sĩ karate giành HCV, gồm Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương và Nguyễn Thanh Trường

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!- Ảnh 2.

Hoàng Thị Mỹ Tâm rất xinh đẹp và tài năng

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!- Ảnh 3.

2 kỳ SEA Games liên tiếp Mỹ Tâm đều giành HCV

Ở chung kết kumite hạng cân 68 kg nữ, Đinh Thị Hương cũng mang về thêm 1 HCV cho karate Việt Nam. Trong trận chung kết gặp võ sĩ Indonesia Yefanza, Đinh Thị Hương bị dẫn điểm trong giai đoạn đầu nhưng thi đấu đầy bản lĩnh, ngược dòng thành công để giành chiến thắng 8-5.

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!- Ảnh 4.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao huy chương cho các võ sĩ

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!- Ảnh 5.

Võ sĩ vàng Đinh Thị Hương

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!- Ảnh 6.

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!- Ảnh 7.

Đinh Thị Hương đang có phong độ rất cao và ổn định

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!- Ảnh 8.

Đinh Thị Hương nhận HCV năm 2023 trong kỳ SEA Games tại Campuchia

2 võ sĩ nữ của karate Việt Nam đều cho thấy sự ổn định và duy trì phong độ cao qua 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Tại SEA Games 32, Đinh Thị Hương từng đánh bại đối thủ Philippines để giành HCV nội dung kumite nữ dưới 68 kg. Trong khi đó, Hoàng Thị Mỹ Tâm cũng từng có kỳ SEA Games 32 rất thành công với HCV cá nhân và HCV đồng đội nữ. Sang SEA Games 33, Mỹ Tâm tiếp tục giành HCV cá nhân.


