HLV Mai Đức Chung đấu trí khốc liệt HLV Nhật Bản, Việt Nam quyết đả bại Indonesia: Phải vào chung kết

HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Phạm Hải Yến tự tin sẽ thắng dù đối thủ có nhiều "nhập tịch"

Trả lời họp báo chiều 13.12, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi gặp Indonesia ở bán kết sẽ là một trận đấu hứa hẹn sẽ hay. Vì Indonesia là đội bóng tiến bộ nhanh so với những gì mà tôi đã biết trước đây về họ. Trước đây họ chưa từng vào bán kết SEA Games, so với đội mà chúng tôi từng gặp tại AFF Cup ở Hải Phòng thì có nhiều thay đổi. Đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch đã mang lại nguồn năng lượng mới cho họ. Đây là sự tiến bộ tốt mà chúng tôi sẽ cẩn trọng. Tôi đánh giá cao đối thủ và sẽ tập trung tốt nhất cho trận này.

Quang cảnh họp báo trước trận bán kết ẢNH: KHẢ HÒA

Tôi biết Indonesia đã thay 6 cầu thủ, trong đó có 4 nhập tịch. Họ có thể sẽ đá bóng dài và chơi đánh đầu tốt. Nhưng Việt Nam chúng tôi không đá bóng bổng, chỉ phối hợp. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu đối thủ và sẽ có đối sách để đối phó với những cầu thủ to cao. Chúng tôi sẽ áp sát, phát huy hết tính năng tốt nhất để thi đấu với trạng thái tốt nhất. Dù đối thủ có nhiều nhập tịch nhưng tôi tin Việt Nam sẽ thắng.

HLV Mai Đức Chung tự tin sẽ thắng dù đối thủ có nhiều cầu thủ nhập tịch

HLV Mai Đức Chung tự tin ẢNH: KHẢ HÒA

Tôi hứa với người hâm mộ, dù gặp đối thủ tốt không thua gì Philippines vì có nhiều cầu thủ ngoại kiều về, nhưng với tinh thần, ý chí và quyết tâm của toàn đội, những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, các cầu thủ chúng tôi sẽ biết phát huy sức mạnh tập thể, triệt để khai thác những tố chất đã có để cố gắng giành thành tích tốt nhất".

Đội trưởng Phạm Hải Yến phát biểu: "Trận bán kết cũng như các trận mà chúng tôi đã trải qua, Ban huấn luyện luôn căn dặn nhiều điều và có sự chuẩn bị kỹ, bao giờ cũng hun đúc tinh thần để chúng tôi sẵn sàng ra sân với quyết tâm giành chiến thắng.

Hải Yến luôn đặt tinh thần đồng đội lên trước hết ẢNH: KHẢ HÒA

Chúng tôi sẽ rất cố gắng và rất mong có sự ủng hộ của khán giả nhà. Chúng tôi sẽ quyết tâm vào chơi trận chung kết. Bản thân tôi được ban huấn luyện tin tưởng trao băng đội trưởng thay cho chị Huỳnh Như từ đầu giải đến giờ, tôi cảm thấy rất tự tin và vẫn chơi gắn kết với các đồng đội. Nhiều người trong chúng tôi là một tập thể đã gắn bó lâu năm, nên tất cả sẽ biết cách phát huy sự gắn kết đó, cố gắng đoàn kết để chiến thắng".

Nụ cười rất dễ thương và tự tin của Phạm Hải Yến ẢNH: KHẢ HÒA

Indonesia sẽ rất sung mãn vì lợi thế 5 ngày nghỉ, giúp hồi phục hoàn toàn

Trong khi đó, HLV Akira Higashiyama nói: "Đội bóng chúng tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở bán kết. Đây là thành tích lịch sử của bóng đá Indonesia, vì lần đầu tiên chúng tôi mới có mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất ở SEA Games. Nói về trận bán kết, tôi cảm thấy tự tin, thoải mái. Việt Nam là đối thủ rất mạnh, họ nhiều lần vô địch SEA Games và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Chơi với một đội bóng lớn như vậy, cầu thủ chúng tôi sẽ biết cách vận dụng những điều đã tích lũy sau trận thua Thái lan để có thể đối đầu tốt. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để chơi tốt trong trận ngày mai và rất muốn giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ có đối sách để ngăn chặn sức mạnh của Việt Nam. Hy vọng trận đấu bán kết sẽ rất hay".

HLV và đội trưởng đội tuyển nữ Indonesia tự tin vì lợi thế 5 ngày nghỉ ẢNH: KHẢ HÒA

Còn tuyển thủ đội trưởng Indoneaia Gea Yumanda nhận xét: "Chúng tôi rất vui vì đã có mặt ở bán kết. Như HLV của chúng tôi đã nói, Indonesia đến đây để làm nên lịch sử, tôi nghĩ tất cả mọi người hâm mộ Indonesia sẽ ủng hộ chúng tôi chơi hay trận bán kết. Tôi đánh giá cao đội nữ Việt Nam. Mấy tháng trước đội chúng tôi đã thua Việt Nam ở AFF Cup, nhưng tôi nghĩ bây giờ sẽ khác. Đội bóng chúng tôi đã có chuẩn bị tốt và có lợi thế đến 5 ngày nghỉ. Chúng tôi đã hồi phục hoàn toàn và sẽ cố hết sức để vượt qua Việt Nam".