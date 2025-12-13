Nguyễn Thị Oanh điền kinh xuất trận ở SEA Games 33

Lúc 13 giờ 30, đội tuyển cờ Việt Nam với Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo sẽ tranh chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp (4 nam + 1 nữ) cờ tiêu chuẩn maruk. Đối thủ của đội tuyển cờ Việt Nam là đội thắng trong trận bán kết giữa Thái Lan với Philippines. Đào Thiên Hải cùng các đồng đội hứa hẹn mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở môn thể thao trí tuệ tại SEA Games 33.

Kỳ thủ Đào Thiên Hải (trái) cùng đội tuyển cờ Việt Nam tranh HCV nội dung đồng đội hỗn hợp (4 nam + 1 nữ) cờ tiêu chuẩn maruk ẢNH: TCA

Ở môn taekwondo thi đấu từ 14 giờ 30, Việt Nam có 3 đại diện ở bán kết là Nguyễn Thị Loan (53 kg nữ), Lý Hồng Phúc (74 kg nam) và Trần Thị Ánh Tuyết (57 kg nữ). Các tuyển thủ Việt Nam cũng tranh chấp huy chương ở các môn võ khác như karate, judo...

Ở môn điền kinh, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh khi cô tranh tài chung kết nội dung 5.000 m nữ diễn ra lúc 18 giờ 45. Từng đoạt 4 HCV ở kỳ SEA Games trước nhưng SEA Games lần này Nguyễn Thị Oanh quyết định tham dự chỉ 3 nội dung là 5.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 10.000 m. Mục tiêu của cô không ngoài giành trọn 3 tấm HCV cho điền kinh Việt Nam. Điền kinh Việt Nam còn có những gương mặt được kỳ vọng khác tranh tài hôm nay như Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường (nhảy 3 bước nữ), Nguyễn Trung Cương, Lê Tiến Long (5.000 m nam)...

Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận tranh tài SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

Môn bơi bước sang ngày thi đấu thứ 4 với tâm điểm là màn tranh tài của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở chung kết nội dung 200 m tự do lúc 18 giờ. Đây là nội dung anh từng đoạt HCĐ ở SEA Games 32 năm 2023 với thông số thành tích khá tốt. Tuy nhiên kình ngư số 1 Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh của Singapore, Malaysia, Indonesia.

Ngoài ra thể thao Việt Nam còn tranh tài ở các môn hấp dẫn như cầu lông (Vũ Thị Trang/Bùi Bích Phương đấu bán kết đôi nữ), bi sắt...



