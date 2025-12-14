U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất, thầy Kim sẽ về nhưng chưa phải bây giờ

U.23 Việt Nam TẬP SÂN MỚI

Do sân bóng Trường ĐH RBAC vướng hoạt động nội bộ nên BTC đã chuyển sân tập mới cho đội tuyển U.23 VN trong hai ngày 13 và 14.12. Sân tập mới mang tên 72nd Anniversary, cách nơi đội tuyển đóng quân khoảng 25 km. Để trừ hao nạn kẹt xe ở Bangkok (Thái Lan), HLV Kim Sang-sik đã cho cả đội rời khách sạn từ sớm để kịp buổi tập lúc 15 giờ. Ở sân tập mới, mặt cỏ có chất lượng rất tốt, cỏ lá kim dày và được cắt tỉa kỹ lưỡng. Mặt sân được lu phẳng, không có những "ổ gà" như tại sân bóng Trường ĐH RBAC khiến HLV Kim Sang-sik rất hài lòng. Mặt sân tốt giúp các cầu thủ thực hiện nhiều động tác kỹ thuật mà không lo sợ bị chấn thương.

Trước đó sáng 13.12, HLV Kim Sang-sik đã có buổi họp rút kinh nghiệm với toàn đội. Vị HLV trưởng người Hàn Quốc đã truyền đạt thông điệp rất rõ ràng, muốn tất cả các học trò phải tập trung vì trận bán kết không được phạm sai lầm. U.23 VN phải chơi với phong độ tốt nhất để chiến thắng U.23 Philippines, nhằm bước vào trận chung kết. HLV Kim Sang-sik cũng yêu cầu mỗi cầu thủ phải nghiêm túc đánh giá và phân tích điểm mạnh, yếu của đối thủ để đảm bảo không được xảy ra bất kỳ sai sót nào khi trận đấu bắt đầu.

U.23 VN tập trên mặt sân mới Ảnh: Nhật Thịnh

Sẽ tận dụng tốt các tình huống cố định

Đến lúc này, toàn đội U.23 VN vẫn còn nhớ HLV Kim Sang-sik đã bực mình như thế nào sau bàn thua trong trận ra quân gặp U.23 Lào. Bài học đó đã theo chân đội bóng vào sân ở trận tiếp theo gặp U.23 Malaysia. Nhờ vậy, U.23 VN đã thi đấu tốt, giữ sạch mành lưới, giành chiến thắng để đoạt ngôi đầu bảng B.

Được chỉ định trả lời phỏng vấn báo chí, thủ môn cao 1,91 m Trần Trung Kiên chia sẻ: "Sau trận thắng U.23 Malaysia, toàn đội đã tập trung trở lại, tập luyện theo giáo án của HLV Kim Sang-sik, chuẩn bị cho trận đấu gặp U.23 Philippines. Tôi nghĩ chiến thắng trước U.23 Malaysia sẽ giúp toàn đội thêm tự tin để hướng tới trận bán kết. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi ngồi lại để đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của từng người và mọi thứ được giải quyết trong buổi họp với thầy Kim. Theo tôi đánh giá, U.23 Philippines là đội bóng rất mạnh, họ đã đánh bại U.23 Indonesia ở vòng bảng. U.23 Philippines sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi, vì thế toàn đội phải chơi tập trung, thi đấu với tinh thần tốt nhất để giành chiến thắng".

Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik cũng lưu ý toàn đội cần tận dụng tốt các tình huống cố định để ghi bàn, giải quyết trận đấu. Thể hình tốt của lứa cầu thủ U.23 VN hiện tại, với Hiểu Minh, Lý Đức, Đình Bắc, Lê Viktor… giúp U.23 VN tận dụng tình huống cố định, bằng các pha bóng bổng rất tốt.

Tuy nhiên, cũng phải thận trọng trước các pha tổ chức ném biên của U.23 Philippines. Chính U.23 Philippines đã tiễn U.23 Indonesia về nước bằng các bài phối hợp ném biên nguy hiểm để ghi bàn.

U.23 Philippines được đánh giá cao, nhưng U.23 VN đang có sự chuẩn bị tốt nhất. Các học trò HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng bước vào trận đấu bán kết để đánh bại đối thủ bằng những pha bóng tấn công đã được tập luyện thuần thục trong suốt thời gian vừa qua.