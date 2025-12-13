Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

'Người nhện' Trung Kiên tiết lộ cuộc họp ‘nóng’ của U.23 Việt Nam: Thầy Kim bảo là…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
13/12/2025 17:35 GMT+7

Thủ môn cao 1,91 m Trần Trung Kiên khẳng định toàn đội U.23 Việt Nam đang tập trung cao độ, hứa sẽ không tái hiện các bàn thua như trước U.23 Lào.

'Người nhện' Trung Kiên tiết lộ cuộc họp ‘nóng’ của U.23 Việt Nam: Thầy Kim bảo là…- Ảnh 1.

Trung Kiên chia sẻ với báo chí trước thềm buổi tập chiều 13.12

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam được thầy Kim sửa lỗi

Chiều 13.12, đội U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân 72nd Anniversary, nằm cách khách sạn 25 km để chuẩn bị cho trận bán kết với U.23 Philippines sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 15.12.

Thủ môn Trần Trung Kiên chia sẻ: "Tôi nghĩ sau trận thắng U.23 Malaysia, toàn đội U.23 Việt Nam đã tập trung trở lại, tập luyện theo giáo án của HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo.

Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước trận then chốt gặp Philippines

Tôi nghĩ chiến thắng trước U.23 Malaysia là động lực cũng như sự tự tin để chúng tôi tiếp tục thể hiện tốt ở trận bán kết. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi có ngồi lại để đánh giá những ưu điểm và nhược điểm và mọi thứ được giải quyết trong buổi họp với thầy Kim".

U.23 Việt Nam sẽ không mắc lại sai lầm

'Người nhện' Trung Kiên tiết lộ cuộc họp ‘nóng’ của U.23 Việt Nam: Thầy Kim bảo là…- Ảnh 2.

Lý Đức, Thái Sơn, Xuân Bắc và Thanh Nhàn cùng U.23 Việt Nam tập trên sân mới

ảnh: Phương Nam

Là một thủ môn, tất nhiên một trong những ưu tiên lớn nhất của Trung Kiên là giữ sạch mảnh lưới, như trong chiến thắng trước U.23 Malaysia, sau khi phải vào lưới nhặt bóng trận ra quân thắng U.23 Lào.

Thủ thành HAGL chia sẻ: "Tôi nghĩ U.23 Philippines là đội bóng rất mạnh, đã đánh bại U.23 Indonesia ở vòng bảng. Tôi nghĩ họ là đối thủ đáng để chúng ta tập trung và quyết tâm hơn để giành chiến thắng.

U.23 Philippines sẽ không có sự khác biệt, vẫn là đội bóng mạnh với cá nhân tôi và các bạn trong đội. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều luôn phân tích lại các tình huống không tốt, ra sân chúng tôi sẽ tập trung tập luyện để không xảy ra vấn đề đó nữa.

Mục tiêu, chắc chắn bước vào giải tôi luôn có mục tiêu không để lọt lưới bàn nào. Tôi nghĩ ở môi trường nào cũng có sự cạnh tranh thôi. Ở U.23 Việt Nam, tất cả mọi người đều phải nỗ lực cố gắng thể hiện mình".

