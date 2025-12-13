U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines

U.23 Việt Nam cải thiện chất lượng buổi tập

Ngay từ 14 giờ 30, đội U.23 Việt Nam đã có mặt ở sân tập mới. Cái nắng oi ả ở Bangkok không khiến Văn Khang và các đồng đội vất vả. Trái lại, học trò HLV Kim Sang-sik còn tỏ ra hào hứng khi được tập trên mặt cỏ đẹp, phẳng lì, có điều kiện tương đối giống sân Rajamangala. Trước đó, các cầu thủ tập trên mặt cỏ khô, cứng và nhiều "ổ gà" tại sân RBAC. Chính HLV Kim Sang-sik cũng liên tục thốt lên "Wow" với trợ lý khi chứng kiến mặt cỏ sân 72nd Anniversary.

Vì thế, buổi tập của đội U.23 Việt Nam thêm phần hào hứng. Các cầu thủ thoải mái cười đùa trong phần khởi động, cho thấy cảm giác bóng tốt. Trợ lý HLV Lưu Danh Minh còn nói rằng: "Hôm nay thoải mái xoạc hơn rồi nhé". Điều đó có nghĩa là trong bài tập đối kháng, chiến thuật, các học trò HLV Kim Sang-sik được phép thi đấu máu lửa hơn một chút, quyết tâm hơn một chút để đẩy chất lượng buổi tập lên tối đa. Trong khi nếu tập ở sân RBAC, U.23 Việt Nam cần dè dặt hơn bởi nếu bất cẩn, cầu thủ dễ bị dính chấn thương do mặt sân xấu.

HLV Kim Sang-sik vui ra mặt khi đội U.23 Việt Nam tập trong điều kiện tốt hơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Văn Khang, Quốc Việt và Quốc Cường cũng hào hứng dưới cái nắng chói chang ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cú đặt lòng của U.23 Việt chuẩn xác hơn, bóng lăn sát đất chứ không còn lập bập ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì thế, độ dài của các bài đá ma được kéo dài ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik quan sát rất kỹ và tiếp tục rèn chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Philippines ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thủ môn Trung Kiên tự tin

Trong phần chia sẻ với giới truyền thông trước buổi tập, thủ môn Trung Kiên cho biết: "Sau trận thắng U.23 Malaysia, toàn đội đang rất tập trung tập luyện theo giáo án của HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo. Tôi nghĩ chiến thắng trước U.23 Malaysia là động lực cũng như sự tự tin để chúng tôi tiếp tục thể hiện tốt ở trận bán kết. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi có ngồi lại để đánh giá những ưu điểm và nhược điểm và mọi thứ được giải quyết trong buổi họp với thầy Kim. Tôi nghĩ U.23 Philippines là đội bóng rất mạnh, đã đánh bại U.23 Inodonesia ở vòng bảng. Tôi nghĩ họ là đối thủ đáng để chúng ta tập trung và quyết tâm hơn để giành chiến thắng".

Cuối cùng, Trung Kiên chia sẻ rằng anh đặt mục tiêu giữ sạch lưới trong những trận đấu tiếp theo của đội U.23 Việt Nam. Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15.12 trên sân Rajamangala.

Trung Kiên đánh giá cao Philippines ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Anh và các thủ môn U.23 Việt Nam cũng miệt mài cải thiện trình độ cùng HLV Lee Won-jae ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG



