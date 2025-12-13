Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
13/12/2025 17:03 GMT+7

Chiều 13.12, đội U.23 Việt Nam đổi địa điểm tập từ sân RBAC sang sân 72nd Anniversary vì lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, điều này lại tạo ra sự hứng khởi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam cải thiện chất lượng buổi tập

Ngay từ 14 giờ 30, đội U.23 Việt Nam đã có mặt ở sân tập mới. Cái nắng oi ả ở Bangkok không khiến Văn Khang và các đồng đội vất vả. Trái lại, học trò HLV Kim Sang-sik còn tỏ ra hào hứng khi được tập trên mặt cỏ đẹp, phẳng lì, có điều kiện tương đối giống sân Rajamangala. Trước đó, các cầu thủ tập trên mặt cỏ khô, cứng và nhiều "ổ gà" tại sân RBAC. Chính HLV Kim Sang-sik cũng liên tục thốt lên "Wow" với trợ lý khi chứng kiến mặt cỏ sân 72nd Anniversary.

Vì thế, buổi tập của đội U.23 Việt Nam thêm phần hào hứng. Các cầu thủ thoải mái cười đùa trong phần khởi động, cho thấy cảm giác bóng tốt. Trợ lý HLV Lưu Danh Minh còn nói rằng: "Hôm nay thoải mái xoạc hơn rồi nhé". Điều đó có nghĩa là trong bài tập đối kháng, chiến thuật, các học trò HLV Kim Sang-sik được phép thi đấu máu lửa hơn một chút, quyết tâm hơn một chút để đẩy chất lượng buổi tập lên tối đa. Trong khi nếu tập ở sân RBAC, U.23 Việt Nam cần dè dặt hơn bởi nếu bất cẩn, cầu thủ dễ bị dính chấn thương do mặt sân xấu.

U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik vui ra mặt khi đội U.23 Việt Nam tập trong điều kiện tốt hơn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines- Ảnh 2.

Văn Khang, Quốc Việt và Quốc Cường cũng hào hứng dưới cái nắng chói chang

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines- Ảnh 3.

Những cú đặt lòng của U.23 Việt chuẩn xác hơn, bóng lăn sát đất chứ không còn lập bập

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines- Ảnh 4.

Vì thế, độ dài của các bài đá ma được kéo dài

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines- Ảnh 5.

HLV Kim Sang-sik quan sát rất kỹ và tiếp tục rèn chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Philippines

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thủ môn Trung Kiên tự tin

Trong phần chia sẻ với giới truyền thông trước buổi tập, thủ môn Trung Kiên cho biết: "Sau trận thắng U.23 Malaysia, toàn đội đang rất tập trung tập luyện theo giáo án của HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo. Tôi nghĩ chiến thắng trước U.23 Malaysia là động lực cũng như sự tự tin để chúng tôi tiếp tục thể hiện tốt ở trận bán kết. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi có ngồi lại để đánh giá những ưu điểm và nhược điểm và mọi thứ được giải quyết trong buổi họp với thầy Kim. Tôi nghĩ U.23 Philippines là đội bóng rất mạnh, đã đánh bại U.23 Inodonesia ở vòng bảng. Tôi nghĩ họ là đối thủ đáng để chúng ta tập trung và quyết tâm hơn để giành chiến thắng".

Cuối cùng, Trung Kiên chia sẻ rằng anh đặt mục tiêu giữ sạch lưới trong những trận đấu tiếp theo của đội U.23 Việt Nam. Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15.12 trên sân Rajamangala.

U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines- Ảnh 6.

Trung Kiên đánh giá cao Philippines

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam ‘tự dưng’ được tập sân mới đẹp mê li, sao 1,91 m quyết trắng lưới: Phải thắng Philippines- Ảnh 7.

Anh và các thủ môn U.23 Việt Nam cũng miệt mài cải thiện trình độ cùng HLV Lee Won-jae

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG


Tin liên quan

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore

Bóng bàn nam và nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ ở nội dung đồng đội, khi chạm trán với những đối thủ mạnh và đều là nhà đương kim vô địch SEA Games.

Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương hái vàng karate cả 2 kỳ SEA Games, tài sắc vẹn toàn!

HLV Mai Đức Chung đấu trí khốc liệt HLV Nhật Bản, Việt Nam quyết đả bại Indonesia: Phải vào chung kết

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam SEA Games 33 Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận