Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

HLV U.23 Philippines chờ đợi trận bán kết gian khổ trước U.23 Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
14/12/2025 15:29 GMT+7

HLV Garrath McPherson cho rằng U.23 Việt Nam rất mạnh và đang tiến bộ, nhưng khẳng định U.23 Philippines có niềm tin riêng của mình vào hệ thống chơi bóng đang phát huy điểm mạnh cầu thủ.

HLV U.23 Philippines chờ đợi trận bán kết gian khổ trước U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Garrath McPherson dự đoán trận đấu khắc nghiệt về thể lực và ý chí

Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam rất mạnh, nhưng U.23 Philippines quyết tâm

Mở đầu phần họp báo trên sân Rajamangala trước thềm trận bán kết 1 môn bóng đá nam giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines, HLV Garrath McPherson cho biết toàn đội U.23 Philippines đang rất tự tin và quyết tâm giành chiến thắng

HLV Garrath McPherson chia sẻ: "Xuyên suốt thời gian qua, kể từ giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Philippines đã triển khai lối chơi và hệ thống mà chúng tôi tin là hiệu quả, cho phép các cầu thủ có thể tích cực thể hiện phẩm chất của họ trên sân.

Đối với một giải đấu U.23, quan trọng là các cầu thủ có cơ hội thể hiện năng lực, để họ xây dựng sự nghiệp của mình sau này. Họ không thể làm điều đó nếu không được trao cơ hội để thể hiện những gì họ có thể làm trên sân.

HLV U.23 Philippines chờ đợi trận bán kết gian khổ trước U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik chụp ảnh cùng HLV Garrath McPherson và 2 đội trưởng Văn Khang, Reyes

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Philippines có những cầu thủ mạnh về thể chất, nhưng mọi đội bóng cũng đều như vậy.  Chúng tôi đã đấu với U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, biết rằng các bạn cũng rất mạnh về thể chất. 

Các bạn nói U.23 Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch to khỏe, chơi bóng dài giỏi. Nhưng cầu thủ U.23 Việt Nam cũng rất sung sức. Họ tập luyện chăm chỉ và mọi người có thể thấy điều đó qua nỗ lực mà họ có thể tạo ra trên sân trong những phút cuối của mỗi hiệp".

U.23 Philippines và U.23 Việt Nam sẽ đua sức

Ở vòng bảng, đội U.23 Philippines thi đấu ở Chiangmai. Tuy nhiên, thầy trò HLV Garrath McPherson đã có đến 8 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đối đầu với U.23 Việt Nam. Đó là lợi thế rất lớn so với việc thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi, hồi phục.

HLV U.23 Philippines chờ đợi trận bán kết gian khổ trước U.23 Việt Nam- Ảnh 3.

Đình Bắc ghi bàn trong chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines tại bán kết giải U.23 Đông Nam Á

ảnh: Đồng Nguyên Khang

"U.23 Philippines sẽ không thay đổi cách chơi bóng dài của mình. Ngày mai, tôi sẽ cố gắng để các học trò cạnh tranh được với những cầu thủ U.23 Việt Nam rất giỏi. Đội nào có tinh thần tốt nhất và các cầu thủ chất lượng cao nhất sẽ thắng.

Chúng tôi biết những điểm mạnh và cách chơi của U.23 Việt Nam. Tất nhiên U.23 Philippines đã bàn luận kỹ để làm sao gây "tổn thương" cho đối thủ. Chắc chắn BHL U.23 Việt Nam cũng làm điều tương tự.

Chúng tôi sẽ nhất quán với lối chơi của mình. Vì vậy, trận đấu này sẽ là cuộc so đấu giữa những ai tin tưởng vào hệ thống của mình hơn và thực hiện kế hoạch của mình tốt hơn", HLV Garrath McPherson khẳng định.

Tin liên quan

Những bài cổ động 'nổi da gà', ngọn lửa đặc biệt thôi thúc taekwondo Việt Nam

Những bài cổ động 'nổi da gà', ngọn lửa đặc biệt thôi thúc taekwondo Việt Nam

Taekwondo Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games 33 thắng lợi với 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ và những dấu ấn đáng nhớ khi tạo ra những đợt so tài trên khán đài thú vị.

U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất

Lý do U.23 Malaysia có thể gây sốc cho Thái Lan, HLV nói gì về U.23 Việt Nam?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Philippines Garrath McPherson Sea games Bóng đá nam Kim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận