HLV U.23 Philippines chờ đợi trận bán kết gian khổ trước U.23 Việt Nam

HLV Garrath McPherson dự đoán trận đấu khắc nghiệt về thể lực và ý chí Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam rất mạnh, nhưng U.23 Philippines quyết tâm

Mở đầu phần họp báo trên sân Rajamangala trước thềm trận bán kết 1 môn bóng đá nam giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines, HLV Garrath McPherson cho biết toàn đội U.23 Philippines đang rất tự tin và quyết tâm giành chiến thắng

HLV Garrath McPherson chia sẻ: "Xuyên suốt thời gian qua, kể từ giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Philippines đã triển khai lối chơi và hệ thống mà chúng tôi tin là hiệu quả, cho phép các cầu thủ có thể tích cực thể hiện phẩm chất của họ trên sân.

Đối với một giải đấu U.23, quan trọng là các cầu thủ có cơ hội thể hiện năng lực, để họ xây dựng sự nghiệp của mình sau này. Họ không thể làm điều đó nếu không được trao cơ hội để thể hiện những gì họ có thể làm trên sân.

HLV Kim Sang-sik chụp ảnh cùng HLV Garrath McPherson và 2 đội trưởng Văn Khang, Reyes ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Philippines có những cầu thủ mạnh về thể chất, nhưng mọi đội bóng cũng đều như vậy. Chúng tôi đã đấu với U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, biết rằng các bạn cũng rất mạnh về thể chất.

Các bạn nói U.23 Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch to khỏe, chơi bóng dài giỏi. Nhưng cầu thủ U.23 Việt Nam cũng rất sung sức. Họ tập luyện chăm chỉ và mọi người có thể thấy điều đó qua nỗ lực mà họ có thể tạo ra trên sân trong những phút cuối của mỗi hiệp".

U.23 Philippines và U.23 Việt Nam sẽ đua sức

Ở vòng bảng, đội U.23 Philippines thi đấu ở Chiangmai. Tuy nhiên, thầy trò HLV Garrath McPherson đã có đến 8 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đối đầu với U.23 Việt Nam. Đó là lợi thế rất lớn so với việc thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi, hồi phục.

Đình Bắc ghi bàn trong chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines tại bán kết giải U.23 Đông Nam Á ảnh: Đồng Nguyên Khang

"U.23 Philippines sẽ không thay đổi cách chơi bóng dài của mình. Ngày mai, tôi sẽ cố gắng để các học trò cạnh tranh được với những cầu thủ U.23 Việt Nam rất giỏi. Đội nào có tinh thần tốt nhất và các cầu thủ chất lượng cao nhất sẽ thắng.

Chúng tôi biết những điểm mạnh và cách chơi của U.23 Việt Nam. Tất nhiên U.23 Philippines đã bàn luận kỹ để làm sao gây "tổn thương" cho đối thủ. Chắc chắn BHL U.23 Việt Nam cũng làm điều tương tự.

Chúng tôi sẽ nhất quán với lối chơi của mình. Vì vậy, trận đấu này sẽ là cuộc so đấu giữa những ai tin tưởng vào hệ thống của mình hơn và thực hiện kế hoạch của mình tốt hơn", HLV Garrath McPherson khẳng định.