Lý do U.23 Malaysia có thể gây sốc cho Thái Lan, HLV nói gì về U.23 Việt Nam?

HLV đội Malaysia chỉ ra kinh nghiệm từ trận thua U.23 Việt Nam

Theo HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia, việc đối đầu với U.23 Thái Lan ở bán kết là đối thủ không hề xa lạ gì với "Harimau Muda" (biệt danh đội trẻ Malaysia). Hai đội vừa gặp nhau gần đây tại vòng loại U.23 châu Á được tổ chức tại tỉnh Pathum Thani (Thái Lan).

U.23 Malaysia tự tin và thoải mái, với kinh nghiệm từ trận gặp U.23 Việt Nam, họ tin rằng sẽ loại được đội chủ nhà Thái Lan ở bán kết SEA Games 33 Ảnh: Nhật Thịnh

"Chúng tôi không xa lạ gì với họ, trận đấu tại vòng loại U.23 châu Á (tháng 9, U.23 Malaysia thua tỷ số sít sao 1-2). Đó là một trận đấu rất cân bằng và căng thẳng, chúng tôi chỉ thua với bàn thua không đáng có ở phút bù giờ (90+2).

Nhưng lần này thì khác, tình hình và tâm lý của đội U.23 Malaysia đã khác rất nhiều. Chúng tôi cũng hoàn toàn thoải mái sau khi hoàn thành mục tiêu vào bán kết SEA Games 33. Động lực của chúng tôi bây giờ cao hơn nhiều. Đây là trận bán kết. Ai cũng muốn có một suất vào chung kết", HLV Nafuzi Zain chia sẻ với báo chí Malaysia ngày 13.12.

Cũng theo HLV Nafuzi Zain: "Chúng tôi đã rút nhiều kinh nghiệm từ trận thua U.23 Việt Nam (tỷ số 0-2) ở lượt cuối bảng B. Chúng tôi nhận thấy rằng, mình đã quá thụ động trong khoảng 20 phút đầu trận. Chúng tôi quá thận trọng, vì đề cao U.23 Việt Nam.

Chúng tôi lo lắng, không quyết liệt và để lộ quá nhiều khoảng trống. U.23 Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi bằng các pha tấn công bão táp và dễ dàng ghi 2 bàn chỉ trong khoảng 25 phút đầu trận. Đó là yếu bản lề, để sau đó U.23 Việt Nam kiểm soát mọi tình hình trên sân, họ thậm chí còn chủ động giảm nhịp độ và đã nắm chắc chiến thắng".

"Bây giờ trước U.23 Thái Lan, chúng tôi sẽ không để điều này lặp lại. Chắc chắn, việc tiếp cận trận đấu bán kết này sẽ rất khác. Chúng tôi có thể chơi tấn công ngay từ đầu và quyết liệt hơn, bất kể họ là đội chủ nhà sẽ có sự ủng hộ lớn từ khán giả. Nhưng chúng tôi không ngại, chúng tôi đã quen với các cuộc đối đầu với đội Thái Lan", HLV Nafuzi Zain nhấn mạnh.

U.23 Malaysia (áo vàng) và U.23 Việt Nam có thể tái đấu ở chung kết SEA Games 33? Ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Malaysia sẽ có sự bổ sung đáng kể với sự trở lại của tiền đạo Haqimi Azim Rosli, người được mô tả sẽ tạo một cú hích lớn cho đội. Cầu thủ này đã đến Bangkok vào tối 13.12 và sẽ có ít nhất một buổi tập trước khi bước vào trận bán kết với U.23 Thái Lan. Nhưng "Harimau Muda" sẽ vắng cầu thủ Rahman Daud vì bị treo giò sau khi nhận hai thẻ vàng.

Bên cạnh đó, theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena, U.23 Malaysia sẽ có thêm tiền đạo Fergus Tierney bổ sung sau ngày 14.12, khi anh thi đấu xong trận chung kết Cúp FA nước này giữa CLB Sabah và Johor Darul Ta'zim.

Trong khi đó, U.23 Thái Lan sau trận thắng U.23 Singapore tỷ số 3-0 ngày 11.12 để có 2 trận toàn thắng, với cầu thủ chơi tốt nhất là Yotsakorn Burapha vẫn tỏa sáng (ghi tổng cộng 5 bàn).

Nhưng theo HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, "Voi chiến" trẻ sẽ cần gọi lại các cầu thủ được trả về CLB gần đây để chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết. Ông cũng đánh giá, ở bán kết SEA Games 33, bất kể là đối thủ nào, thì đó luôn là trận cực kỳ khó khăn. Ai cũng muốn giành quyền vào chung kết.

Lịch thi đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, trận bán kết 1 giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Philippines lúc 15 giờ 30; trận bán kết 2 giữa U.23 Thái Lan gặp U.23 Malaysia lúc 20 giờ, diễn ra cùng ngày 15.12 đều trên sân Rajamangala ở Bangkok.