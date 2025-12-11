Ghi 3 bàn trong 5 phút, thắng dễ Singapore: U.23 Thái Lan tiến thẳng bán kết với ngôi đầu

Với thắng lợi 6-1 trận ra quân gặp U.23 Đông Timor, U.23 Thái Lan gần như nắm chắc chiếc vé vào bán kết SEA Games 33. Tuy nhiên, ở trận cuối cùng vòng bảng gặp U.23 Singapore, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của U.23 Thái Lan. Yotsakorn Burapha sau cú hat-trick trận gặp U.23 Đông Timor tiếp tục được đá chính. Trong khi đó, những ngôi sao ở tuyến giữa như đội trưởng Sekson Ratree, tiền vệ Thanakrit Chotmuangpak vừa trở lại sau các trận đấu ở giải Thai League, chưa đảm bảo thể lực cũng được xếp đá chính.

U.23 Thái Lan (áo trắng) vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh dù gần như chắc suất vào bán kết ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng một lần nữa các cầu thủ trẻ Thái Lan lại gặp khó khăn trong hiệp 1. Với bộ đôi Sekson Ratree, Thanakrit Chotmuangpak ở giữa sân, U.23 Thái Lan kiểm soát bóng áp đảo (gần 70%). Những quả tạt từ 2 biên, tận dụng khả năng di chuyển cũng như chọn vị trí tốt của các tiền đạo tiếp tục được U.23 Thái Lan tận dụng triệt để trong trận đấu này, có đến 9 cú sút (gấp 3 lần U.23 Singapore). Tuy nhiên, sự hiệu quả trong những cú sút của U.23 Thái Lan tiếp tục là vấn đề khi chỉ 2 lần họ đưa bóng đi trúng đích, nhưng không thể đánh bại được thủ thành Aizil Yazid của U.23 Singapore.

Ở chiều ngược lại, U.23 Singapore chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự phản công. Việc HLV Firdaus Kassim thay đổi đội hình, chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-4-2 cũng giúp U.23 Singapore chơi tốt hơn rất nhiều so với trận thua 1-3 trước U.23 Đông Timor. Không chỉ bảo toàn mảnh lưới, ở phút 38, U.23 Singapore còn khiến CĐV Thái Lan thót tim khi Junaidi cứa lòng đẳng cấp ngoài vòng cấm, đưa bóng chạm xà ngang.

Hiệp 2 bùng nổ của U.23 Thái Lan

Sau hiệp 1 vất vả, U.23 Thái Lan phải thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công. Sự hiệu quả của đội chủ nhà cũng đến ngay lập tức khi họ ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới U.23 Singapore chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp.

Bàn mở tỷ số của U.23 Thái Lan đến ở phút 49, do công của Siraphop Wandee. Cầu thủ mang áo số 11 của U.23 Thái Lan nhận bóng phía cánh phải, sửa lòng vào góc cao không cho thủ thành U.23 Singapore cơ hội nào để cản phá. Trong khi đó, hai bàn thắng còn lại của U.23 Thái Lan đến sau cú đúp của Yotsakorn Burapha ở lần lượt các phút 51 và 54.

Yotsakorn Burapha tiếp tục thể hiện phong độ cao ở SEA Games 33 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dẫn trước 3 bàn, U.23 Thái Lan vẫn miệt mài tấn công. Chỉ tính riêng hiệp 2, số lần dứt điểm của các học trò của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lên đến 18 lần (gấp đôi hiệp 1). Tuy nhiên, U.23 Thái Lan tỏ ra vô duyên và không thể ghi thêm bàn thắng nào vào lưới U.23 Singapore.

Đánh bại U.23 Singapore 3-0, U.23 Thái Lan có 6 điểm sau 2 trận, vào bán kết SEA Games 33 với ngôi đầu bảng A. Kể từ đầu giải, U.23 Thái Lan cũng cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình khi đã ghi 9 bàn thắng và chỉ lọt lưới 1 lần. Phía đối diện, U.23 Singapore có 0 điểm, xếp cuối bảng A và bị loại. U.23 Đông Timor với 3 điểm cùng hiệu số -3, là đội xếp thứ 2 ở bảng đấu này.