Em gái Dangda khuấy đảo, đội tuyển nữ Thái 'dạo chơi' thắng dễ Singapore: Chờ đại chiến Việt Nam

Em gái Dangda khuấy đảo, nhưng Thái Lan không cần thắng lớn

Em gái chân sút kỳ cựu, từng ghi bàn vào lưới đội tuyển nam Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2008 Teerasil Dangda là Taneekarn Dangda đã xuất hiện tại SEA Games trong vai trò tiền đạo mục tiêu. Với tầm vóc lý tưởng và xoay trở khá nhanh nhẹn, cô không chỉ đã làm tường cho đồng đội rất hay mà còn tự mình khuấy đảo liên tục, tạo ra nhiều cơ hội. Cách chơi đó của Dangda hợp cùng 2 mũi nhọn khác trên hàng công là Chetthabutr Kanyanat (10) và Waenngoen Orapin (15) liên tục làm chao đảo khung thành Singapore.

Em gái danh thủ Teerasil Dangda là tiền đạo Taneekarn Dangda cao ráo, chơi khá hay ẢNH: KHẢ HÒA

Chỉ cần 20 phút, Thái Lan đã thắng dễ 2 bàn do bộ đôi Chetthabutr Kanyanat (10) và Waenngoen Orapin (15) ghi. Dangda dù không ghi bàn, nhưng cô đã nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả bởi lối đá xông xáo, bén nhạy. Trong bối cảnh mà Thái Lan chủ động "dưỡng sức" nhiều trụ cột, trong đó có Jiraporn Mongkoldee, người đã lập hat-trick (chỉ vào cuối hiệp 2) hay Aupachai Pattaranan thì những con người thay thế, trong đó có Dangda đã làm yên tâm người hâm mộ Thái Lan, bởi giữa họ không hề có khoảng cách nào đáng kể.

Thái Lan (trái) thắng dễ Singapore ẢNH: KHẢ HÒA

Thái Lan không cần thắng lớn. Họ cần thử nghiệm hàng công mới, điều chỉnh cách chơi, đồng thời vừa đá vừa giữ sức. Chính vì vậy hiệp 2 như một cuộc đi dạo của chủ nhà. Họ chơi nhàn nhã, ung dung và biến trận đấu như một buổi đá tập. Một phần bởi Singapore quá yếu, phần khác người Thái nhìn về bán kết hoặc chung kết nơi họ đang mong đợi gặp đội tuyển nữ Việt Nam.

Dangda (trái) chia vui hạnh phúc ghi bàn của đồng đội ẢNH: KHẢ HÒA

Kết thúc vòng loại bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33, Thái Lan dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số 10/0, Đội Indonesia nhì bảng với 3 điểm, hiệu số 3/9 và Singapore đứng cuối với 0 điểm, hiệu số 1/5. Như vậy Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng B ở trận bán kết 2 lúc 18 giờ 30 ngày 14.12, còn Indonesia gặp đội nhất bảng B ở trận bán kết 1 lúc 16 giờ ngày 14.12.