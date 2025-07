Nghiệp HLV 'long đong' của những nhà vô địch AFF Cup 2008: Hiếm ai suôn sẻ!

Những nhà vô địch AFF Cup chưa có duyên

Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, nhiều cựu thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 đã lựa chọn ngã rẽ mới: trở thành HLV trưởng.

Với vốn kinh nghiệm dạn dày, uy tín cùng với kiến thức bóng đá sâu rộng sau nhiều năm mài giũa, tưởng như các cựu tuyển thủ Việt Nam sẽ nhanh chóng gặt hái thành công. Tuy nhiên đến lúc này, số người chạm đến vinh quang chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong dàn cựu tuyển thủ từng vô địch AFF Cup 2008 rẽ hướng huấn luyện, nổi bật có Dương Hồng Sơn, Vũ Như Thành, Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Minh Phương, Phạm Thành Lương, Phan Văn Tài Em, Phan Thanh Bình, Nguyễn Việt Thắng.

HLV Thạch Bảo Khanh chia tay Thể Công Viettel đầu mùa 2023 - 2024 ẢNH: MINH TÚ

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn có giai đoạn ngắn gắn bó với CLB Phú Thọ (2020 - 2021). Người gác đền vững vàng năm nào của đội tuyển Việt Nam được giao nhiệm vụ huấn luyện đội Phú Thọ, khi ấy có nhiều tài năng của trẻ Hà Nội như thủ môn Quan Văn Chuẩn hay tiền vệ Vũ Đình Hai, nhằm giúp CLB sớm lên chơi ở những hạng đấu cao.

Tuy nhiên, Dương Hồng Sơn chỉ làm đội Phú Thọ 1 năm, rồi trở về sắm vai trợ lý tại ban huấn luyện đội Hà Nội. Cựu thủ môn sinh năm 1982 có thêm 1 mùa tạm quyền ở Quảng Nam, trước khi lui về làm trẻ từ năm 2022.

Cũng dẫn dắt CLB Phú Thọ còn có Vũ Như Thành (2021 - 2023). So với Hồng Sơn, Như Thành cầm quân lâu hơn, có dấu ấn lớn hơn đôi chút khi giúp đội trụ hạng ở giải hạng nhất 2022. Song, Như Thành từ chức đầu mùa 2023 khi CLB Phú Thọ đứng cuối bảng. Ông trở lại đầu năm 2024 và lần này không có thêm dấu ấn.

Thạch Bảo Khanh (CLB Công an Nhân Dân, tiền thân của CLB Công an Hà Nội) và Nguyễn Việt Thắng (CLB Ninh Bình) thành công hơn khi từng vô địch hạng nhất, nhưng có điểm chung là đều rời đi ngay khi đội có vé lên chơi V-League. Thạch Bảo Khanh sau đó huấn luyện Thể Công Viettel, nhưng chỉ trụ ở đội 1,5 năm. Việt Thắng cũng rời Ninh Bình sau mùa giải hạng nhất, do đội bóng cố đô quyết định sẽ dùng HLV ngoại ở V-League.

HLV Việt Thắng rời CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Từng cầm quân ở V-League, nhưng cả Minh Phương (CLB Đà Nẵng) và Tài Em (CLB Sài Gòn) đều không trụ nổi 1 mùa giải. Thành Lương vừa cùng CLB CAHN vô địch V-League, nhưng anh chỉ đóng vai trợ lý. Còn với HLV Phan Thanh Bình là chuỗi ngày "trôi nổi" cùng CLB Đồng Tháp.

Lửa thử vàng

Những cầu thủ tiếng tăm cùng thời thế hệ AFF Cup 2008 cũng đang chật vật khẳng định mình trong làng HLV trưởng.

Nguyễn Anh Đức có thời gian ngắn dẫn dắt CLB Long An, rồi cập bến Bình Phước trước khi chia tay để chuyển về Bình Dương. Dù vậy, chưa có bất cứ ấn tượng nào về cả lối chơi, triết lý, cách quản trị con người mà Anh Đức để lại. Gần nhất, CLB Bình Dương của Anh Đức thua SLNA ở bán kết Cúp quốc gia và chỉ về thứ 7 ở V-League.

Phan Như Thuật giúp SLNA trụ hạng V-League và về nhì ở Cúp quốc gia, cũng như phát triển nên nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Nguyễn Quang Vinh. Song nhìn chung, HLV Như Thuật vẫn thuộc dạng "liệu cơm gắp mắm", phù hợp với bóng đá Nghệ An, thay vì có thể phát triển năng lực ở các đội khác.

Huỳnh Quốc Anh cũng vừa nếm "trái đắng" đầu tiên trong nghiệp huấn luyện, khi cùng Bình Phước thua 0-2 trước Đà Nẵng ở trận play-off.

Không phải cứ đá bóng hay là huấn luyện giỏi, đó là mệnh đề hiển nhiên ở mọi nền bóng đá, chứ không riêng Việt Nam. Các cựu tuyển thủ đều cần tích lũy thêm kinh nghiệm, phương pháp huấn luyện và tư duy chiến thuật để thành nhà quản trị giỏi.

"Bóng đá Việt Nam cần phát triển HLV nội tốt hơn nữa. Họ sẽ quyết định nền tảng thành công căn cơ cho nền bóng đá. Không thể cứ giao hết cho chuyên gia ngoại", chuyên gia Steve Darby chia sẻ với Báo Thanh Niên.

Mới đây, HLV Việt Thắng và HLV Như Thuật đã tranh thủ thời gian đi học bằng HLV, tương tự là Thành Lương hay Lê Công Vinh. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để những cựu cầu thủ vang danh một thời trở thành HLV tài năng.