Khuất Văn Khang hình dung bất ngờ về bán kết đấu Philippines: Nếu phải đá hiệp phụ, U.23 Việt Nam sẽ…

Khuất Văn Khang dự đoán trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines sẽ rất hấp dẫn ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khuất Văn Khang tin trận bán kết sẽ rất hay

U.23 Việt Nam từng đánh bại U.23 Philippines tại bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2025, giải đấu chúng ta đã vô địch, nhưng cũng để đối thủ sút tung lưới 1 lần. Sau 5 tháng, Khuất Văn Khang và U.23 Việt Nam lại gặp U.23 Philippines tại bán kết SEA Games 33.

Đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ: "Tôi nghĩ trận ngày mai sẽ rất đáng xem vì vào đến bán kết SEA Games 33 thì bất kỳ đội bóng nào cũng rất đáng gờm. Tôi tin rằng cuộc chạm trán giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines sẽ rất hấp dẫn.

HLV Kim kích hoạt chế độ tập trung, U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách lớn

Vào lúc này tôi và toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi người đã tập luyện chăm chỉ với nhau thời gian dài, từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 cho đến vòng loại U.23 châu Á 2026. Chúng tôi đã chơi bóng cùng nhau lâu rồi, sẽ quyết tâm giành chiến thắng trận đấu ngày mai".

U.23 Việt Nam đã mạnh lên

Các cầu thủ U.23 Việt Nam đang rất tập trung cho trận đấu quan trọng ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khuất Văn Khang là 1 trong vài cái tên còn lại của U.23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023. Anh tin mọi thứ đã khác: "SEA Gamnes trước U.23 Việt Nam đã thua ở bán kết. Đó là mùa giải không mong muốn, cho chúng tôi bài học để hướng tới tương lai.

Lần này, U.23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ mới, chỉ còn lại vài gương mặt cũ thôi nhưng chúng tôi đã có thời gian dài tập luyện, thi đấu cùng nhau. Kỳ SEA Games lần này mọi thứ đang tốt hơn. Tôi tin mọi người sẽ có trận đấu tốt vào ngày mai.

Bước vào trận đấu không ai nói trước được điều gì. Cho dù thi đấu trong 90 phút hay 120 phút thì toàn đội phải quyết tâm hết mình. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi sẽ là giành chiến thắng. Toàn đội đã chuẩn bị rất tốt về thể lực và đang rất quyết tâm".

Đồng thời trong phần phát biểu của mình, Khuất Văn Khang mong U.23 Việt Nam sẽ đón đông CĐV cổ vũ: "Qua các trận vòng bảng, tôi cảm ơn các CĐV đã trực tiếp đến sân hoặc theo dõi qua truyền hình. Hy vọng trận đấu tới sẽ có đông người hâm mộ Việt Nam đến sân để cổ vũ U.23 Việt Nam vượt qua các đối thủ".