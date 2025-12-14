HLV Kim Sang-sik: 'U.23 Việt Nam chiến đấu vì danh dự quốc gia, nhất định thắng Philippines để vào chung kết’

HLV Kim Sang-sik tôn trọng sức mạnh của U.23 Philippines ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam

Trưa 14.12 tại sân Rajamangala, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ chính thức trước thềm trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33, nơi U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Philippines, đội bóng xếp nhất bảng C.

Ông cho biết: "Đầu tiên, chúng tôi rất vui khi có mặt ở vòng bán kết SEA Games 33. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là ở bán kết mà là một vị trí cao hơn. Vì vậy, ngày mai U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ chiến đấu để giành chiến thắng.

Hiện tại, các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật, thể lực và tinh thần, nên tôi nghĩ rằng ngày mai chúng tôi nhất định sẽ có một trận đấu tốt."

U.23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo ảnh: Nhật Thịnh





U.23 Philippines đáng tôn trọng

Philippines là một trong những đội bóng gây nhiều bất ngờ nhất ở SEA Games 33, khi đã đánh bại U.23 Indonesia và tiễn ứng cử viên vô địch này về nhà sớm. Nhưng nếu nhìn lại thì đây đã là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng có biệt danh "Azkals" trẻ vào đến bán kết giải khu vực.

Trước đó vào tháng 7, thầy trò HLV Garrath McPherson đã đánh bại và loại U.23 Malaysia (đội sẽ đá bán kết 2 với Thái Lan ở SEA Games 33) tại vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á, trước khi thua ở bán kết, trong trận đấu họ ghi được bàn vào lưới U.23 Việt Nam.

Ông Kim cho rằng: "Tôi nghĩ rằng so với thời điểm trước khi gặp chúng tôi, U.23 Philippines đã mạnh hơn. Các cầu thủ quan trọng của họ đã trở lại, vì vậy họ đã cải thiện về mặt đội hình và tổ chức.

Mặc dù lần trước U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1, nhưng ngày mai tôi không thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ thắng. Các cầu thủ của chúng tôi vẫn đang chuẩn bị rất tốt, vì vậy chúng tôi có sự tự tin nhất định.

Nhưng tôi có thể khẳng định rằng dù ngày mai có tình huống gì xảy ra đi nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu và nhất định giành chiến thắng vì mục tiêu của mình. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự của Việt Nam và vì danh dự của người dân, người hâm mộ Việt Nam".