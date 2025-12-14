Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Những bài cổ động 'nổi da gà', ngọn lửa đặc biệt thôi thúc taekwondo Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
14/12/2025 11:11 GMT+7

Taekwondo Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games 33 thắng lợi với 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ và những dấu ấn đáng nhớ khi tạo ra những đợt so tài trên khán đài thú vị.

Những bài cổ động 'nổi da gà', ngọn lửa đặc biệt thôi thúc taekwondo Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam gây ấn tượng với những bài cổ vũ đặc biệt

ảnh: Nhật Thịnh

Những bài cổ vũ đặc biệt của taekwondo Việt Nam

Những ngày qua, nhà thi đấu taekwondo thuộc trung tâm thương mại Fashion Island (Bangkok) chứng kiến những nét cổ vũ rất mới, dẫn đầu từ đoàn taekwondo Việt Nam sau đó lan rộng ra các đội khác.

Sau khi chứng kiến đội taekwondo Việt Nam gây dấu ấn bằng các bài hát cổ vũ "nổi da gà", các đoàn Indonesia, Thái Lan, Philippines… cũng không chịu kém, thậm chí tìm cách ứng biến tại chỗ tạo ra bầu không khí rất sôi động.

Hiện tại đội tuyển taekwondo Việt Nam có 3 bài cổ vũ, trong đó có 1 bài We Are One (Chúng ta là một) thường xuyên sử dụng từ năm 2015. Tất cả đều bằng tiếng Anh để tất cả các nước đều hiểu rõ nội dung cổ vũ của đoàn taekwondo Việt Nam.

Bài đầu tiên Who Are We? (Chúng tôi là ai?) dùng khi các VĐV bắt đầu vào sân. Sau câu hô, toàn đội sẽ đồng thanh đáp: VIE Team (Đội Việt Nam). Tiếp đó, là điệp khúc tăng khí thế với câu Fighting (Quyết thắng) nhằm cổ vũ bạn mình khi VĐV thi đấu bước vào sân.

Những bài cổ động 'nổi da gà', ngọn lửa đặc biệt thôi thúc taekwondo Việt Nam- Ảnh 2.

Sự cổ vũ từ khán đài đã tiếp sức cho những VĐV trên thảm đấu

ảnh: Nhật Thịnh

Bài thứ 2 có tên Vietnam Spirit (Tinh thần Việt Nam) sẽ dùng vang lên ở giờ giải lao, giúp tăng thêm tinh thần cho các VĐV với các câu hô Vietnam One Team (Chúng ta là một đội) và Vietnam Let's go (Việt Nam tiến lên).

Đây là 2 bài cổ vũ mới được các thành viên đội tuyển taekwondo Việt Nam sáng tạo nhờ bổ sung cải biến, giúp hoàn thiện đầy đủ cho các giai đoạn cổ vũ trước, trong và sau trận đấu cho các VĐV, bên cạnh bài hát quen thuộc We Are One.

"Nổi da gà" vì ngọn lửa từ khán đài

VĐV Nguyễn Thiên Phụng là tác giả 2 bài cổ vũ mới bày tỏ: "Từ năm 2015 đội tuyển có bài We Are One (Chúng ta là một) với thông điệp dù là đội Việt Nam hay đội nào, thắng hay thua thì tất cả đều là cùng một gia đình.

Năm nay khi đội tuyển taekwondo Việt Nam sang tập huấn ở Hàn Quốc, chúng tôi gặp rất nhiều đội Trường ĐH, nghe rất nhiều bài cổ vũ. Thầy Nguyễn Thanh Huy dặn tôi chép lại, xin phép bản quyền để bổ sung một ít ý tưởng cổ vũ của các bạn Hàn Quốc.

Những bài cổ động 'nổi da gà', ngọn lửa đặc biệt thôi thúc taekwondo Việt Nam- Ảnh 3.

Taekwondo đã có kỳ SEA Games 33 thành công với 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ

ảnh: Quốc Việt

Từ đó, tôi tạo ra bài cổ vũ mới với những thay đổi cho phù hợp với Việt Nam hơn. Sau đó, tôi viết ra cho các bạn trong đội tuyển taekwondo Việt Nam tập luyện giúp các bài cổ vũ của đội thêm đa dạng.

Sau khi đội áp dụng 2 bài mới từ giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 8 ở Việt Nam, rất nhiều HLV và VĐV đã hỏi và hào hứng khen đội tuyển taekwondo Việt Nam có cách cổ vũ mới lạ hơn. Điều này khiến tôi rất là vui vì mình là người góp phần tạo ra các bài cổ vũ này".

Hiệu quả các bài cổ vũ này có thể thấy được ở thành tích ấn tượng 4 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ của đội tuyển taekwondo Việt Nam. Rất nhiều VĐV chia sẻ chính những tiếng hô mạnh mẽ, ý nghĩa từ khán đài khiến họ xúc động đến "nổi da gà", bản lĩnh hơn để vượt qua rất nhiều khó khăn trong kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan.


taekwondo Việt Nam Sea games Nguyễn Thiên Phụng NGUYỄN THANH HUY
