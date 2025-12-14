Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Trịnh Thu Vinh rực sáng giành 2 HCV, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: 'Tôi thường nói với bạn súng rằng...'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/12/2025 12:31 GMT+7

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có một ngày thi đấu xuất sắc, góp phần mang về những tấm huy chương danh giá cho thể thao Việt Nam tại SEA Games, đồng thời khẳng định vị thế của mình ở nội dung súng ngắn 10 m nữ.

Trịnh Thu Vinh mới tập bắn súng đỉnh cao 8 năm, hành trình đầy ấn tượng

Với phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu vững vàng, Thu Vinh giành HCV cá nhân, đồng thời lần thứ hai phá kỷ lục SEA Games, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trong chung kết nội dung cá nhân súng ngắn 10 m nữ vào trưa 14.12, Trịnh Thu Vinh thể hiện sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát tâm lý tuyệt vời. Cô liên tục dẫn đầu sau từng loạt bắn, vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ mạnh trong khu vực. Kết quả chung cuộc, Thu Vinh giành HCV thuyết phục, trong khi Nguyễn Thùy Trang xuất sắc giành HCB, qua đó khẳng định sức mạnh đồng đều của đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam.

Trịnh Thu Vinh rực sáng giành 2 HCV, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: 'Tôi thường nói với bạn súng rằng...'- Ảnh 1.

Thu Vinh HCV 

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trịnh Thu Vinh rực sáng giành 2 HCV, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: 'Tôi thường nói với bạn súng rằng...'- Ảnh 2.

Các xạ thủ Việt Nam thi đấu xuất sắc

Trịnh Thu Vinh rực sáng giành 2 HCV, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: 'Tôi thường nói với bạn súng rằng...'- Ảnh 3.

Trịnh Thu Vinh đặc biệt tài năng

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Trịnh Thu Vinh đã cùng Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thị Hoa Hồng bước vào nội dung đồng đội nữ súng ngắn 10 m. Với sự phối hợp ăn ý và phong độ ổn định của cả ba xạ thủ, đội tuyển Việt Nam không chỉ giành HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games, tạo nên chiến thắng đầy thuyết phục trước các đối thủ trong khu vực.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai tại SEA Games kỳ này Trịnh Thu Vinh phá kỷ lục, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu ở những thời khắc quyết định. Những con số ấn tượng không chỉ phản ánh khả năng cá nhân của Thu Vinh mà còn là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, khoa học của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Trịnh Thu Vinh rực sáng giành 2 HCV, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: 'Tôi thường nói với bạn súng rằng...'- Ảnh 4.

Thu Vinh và Thùy Trang giành HCV, HCB cá nhân

Trịnh Thu Vinh rực sáng giành 2 HCV, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: 'Tôi thường nói với bạn súng rằng...'- Ảnh 5.

Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh trao thưởng nóng cho các xạ thủ

Trịnh Thu Vinh không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ thể thao. Trước SEA Games, cô từng gây tiếng vang lớn khi đứng tốp 4 tại Olympic Paris 2024, một thành tích hiếm có đối với bắn súng Việt Nam trên đấu trường thế giới. Kết quả này đã đưa Thu Vinh trở thành niềm hy vọng lớn của bắn súng nước nhà ở các giải đấu quốc tế.

Điều càng khiến thành tích của Trịnh Thu Vinh trở nên đặc biệt hơn là việc cô chỉ mới gắn bó với môn bắn súng được 8 năm. Từ một VĐV trẻ, từng bước làm quen với trường bắn, Thu Vinh đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thể lực và bản lĩnh thi đấu. Hành trình ngắn nhưng đầy thử thách ấy đã đưa cô vươn lên hàng ngũ những xạ thủ xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau khi giành HCV cá nhân SEA Games 33, Trịnh Thu Vinh tiết lộ về khẩu súng mang về 2 HCV cho cô: "Tôi đã coi khẩu súng này như bạn đồng hành. Tôi đã làm quen với "bạn ấy" được 7 năm. Và tôi thường nói với bạn ấy, bạn ơi bạn theo tôi cũng đã lâu nên bạn nên nghe lời tôi nhé".

