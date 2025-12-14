Taekwondo Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games 33 thắng lợi với 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ và những dấu ấn đáng nhớ khi tạo ra những đợt so tài trên khán đài thú vị.

Những ngày qua, nhà thi đấu taekwondo thuộc trung tâm thương mại Fashipn Island (Bangkok) chứng kiến những nét cổ vũ rất mới, dẫn đầu từ đoàn taekwondo Việt Nam sau đó lan rộng ra các đội khác.

Xem những màn cổ vũ độc lạ, thôi thúc taekwondo Việt Nam hái huy chương

Trong rất nhiều trận đấu, người hâm mộ môn võ này đã rất hào hứng chứng kiến, ngoài những màn thi trên sân đấu, còn có những cuộc so tài trên các khán đài.

Hiện tại đội tuyển taekwondo Việt Nam có 3 bài cổ vũ, trong đó có 1 bài đã thường xuyên sử dụng từ năm 2015, tất cả đều bằng tiếng Anh để tất cả các nước đều hiểu là mình đang cổ vũ những gì.

Hiệu quả các bài cổ vũ này có thể thấy được ở thành tích ấn tượng 4 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ của đội tuyển taekwondo Việt Nam. Rất nhiều VĐV chia sẻ chính những tiếng hô mạnh mẽ, ý nghĩa từ khán đài khiến họ xúc động đến "nổi da gà", bản lĩnh hơn để vượt qua nhiều khó khăn trong kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan.