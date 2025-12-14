Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trước trận bán kết SEA Games, HLV Kim tuyên bố: 'Mục tiêu là vị trí cao hơn'
Video Thể thao

Trước trận bán kết SEA Games, HLV Kim tuyên bố: 'Mục tiêu là vị trí cao hơn'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
14/12/2025 15:13 GMT+7

Trước thềm trận bán kết gặp U.23 Philippines, HLV Kim Sang-sik cùng đại diện U.23 Việt Nam tham dự buổi họp báo với tinh thần thận trọng nhưng đầy quyết tâm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao đối thủ, đồng thời khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho thử thách then chốt trên hành trình chinh phục mục tiêu cao nhất.

Trước trận bán kết gặp U.23 Philippines, U.23 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với sự tập trung cao độ. Việc đứng đầu bảng sau vòng đấu trước không chỉ mang lại lợi thế về tinh thần, mà còn tạo thêm sự tự tin cho toàn đội trong hành trình hướng đến mục tiêu cao nhất.

Trong buổi họp báo trước trận bán kết, diễn ra vào ngày 14.12 tại sân Rajamangala, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao đối thủ nhưng đồng thời khẳng định U.23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ chiến thuật cho đến thể lực. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, toàn đội đang duy trì tinh thần nghiêm túc, sẵn sàng cho một trận đấu được dự báo không hề dễ dàng.

HLV Kim kích hoạt chế độ tập trung, U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik tôn trọng sức mạnh của U.23 Philippines

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cho biết: "Đầu tiên, chúng tôi rất vui khi có mặt ở vòng bán kết SEA Games 33. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là ở bán kết mà là một vị trí cao hơn. Vì vậy, ngày mai U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ chiến đấu để giành chiến thắng.

Hiện tại, các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật, thể lực và tinh thần, nên tôi nghĩ rằng ngày mai chúng tôi nhất định sẽ có một trận đấu tốt".

HLV Kim kích hoạt chế độ tập trung, U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách - Ảnh 2.

HLV Garrath McPherson cho biết sẽ không thay đổi lối chơi. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tự tin thể hiện những gì tốt nhất

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG


Phía bên kia chiến tuyến, U.23 Philippines bước vào bán kết với phong độ ấn tượng sau vòng bảng. Đội bóng này gây chú ý khi duy trì thành tích bất bại, sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và lối chơi kỷ luật. Trả lời truyền thông trước trận đấu, HLV U.23 Philippines cho biết ông và các học trò nhận thức rõ sức mạnh của U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng của ông không xem đó là áp lực, mà coi đây là cơ hội để tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Philippines ở đấu trường khu vực.

HLV Kim kích hoạt chế độ tập trung, U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách - Ảnh 3.

Buổi họp báo trước trận bán kết, diễn ra vào ngày 14.12 tại sân Rajamangala

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Philippines là một trong những đội bóng gây nhiều bất ngờ nhất ở SEA Games 33, khi đã đánh bại U.23 Indonesia và tiễn ứng cử viên vô địch này về nhà sớm. Nhưng nếu nhìn lại thì đây đã là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng có biệt danh "Azkals" trẻ vào đến bán kết giải khu vực.

Trước đó vào tháng 7, thầy trò HLV Garrath McPherson đã đánh bại và loại U.23 Malaysia (đội sẽ đá bán kết 2 với Thái Lan ở SEA Games 33) tại vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á, trước khi thua ở bán kết, trong trận đấu họ ghi được bàn vào lưới U.23 Việt Nam.

Ông Kim cho rằng: "Tôi nghĩ rằng so với thời điểm trước khi gặp chúng tôi, U.23 Philippines đã mạnh hơn. Các cầu thủ quan trọng của họ đã trở lại, vì vậy họ đã cải thiện về mặt đội hình và tổ chức.

Mặc dù lần trước U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1, nhưng ngày mai tôi không thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ thắng. Các cầu thủ của chúng tôi vẫn đang chuẩn bị rất tốt, vì vậy chúng tôi có sự tự tin nhất định.

Nhưng tôi có thể khẳng định rằng dù ngày mai có tình huống gì xảy ra đi nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu và nhất định giành chiến thắng vì mục tiêu của mình. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự của Việt Nam và vì danh dự của người dân, người hâm mộ Việt Nam".

Các 'chiến binh' HCV 4x100 m tiếp sức hỗn hợp: Rất áp lực nhưng tụi em đã làm được

Các 'chiến binh' HCV 4x100 m tiếp sức hỗn hợp: Rất áp lực nhưng tụi em đã làm được

Vượt qua sức ép lớn từ đội chủ nhà Thái Lan, bộ tứ Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc đã tạo nên màn bứt phá ngoạn mục để giành HCV nội dung 4x400 m tiếp sức. Không chỉ giành HCV, các VĐV Việt Nam còn phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 15 giây 07, khẳng định bản lĩnh, sự tiến bộ và tinh thần đồng đội đáng tự hào của điền kinh Việt Nam.

Vô đối trên đường chạy 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh lần thứ 13 giành HCV SEA Games

Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước bán kết SEA Games 33

Xem thêm bình luận