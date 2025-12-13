Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vô đối trên đường chạy 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh giành HCV SEA Games thứ 13
Video Thể thao

Vô đối trên đường chạy 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh giành HCV SEA Games thứ 13

Nghi Thạo
Nghi Thạo
13/12/2025 19:42 GMT+7

Màn so tài ở chung kết 5.000 m nữ đã chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của điền kinh Việt Nam khi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết thi đấu bền bỉ, chiến thuật hợp lý, bỏ xa các đối thủ và mang về cú đúp huy chương danh giá.

Bước ngoặt của cuộc đua xuất hiện ở vòng chạy cuối cùng. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng khả năng bứt tốc ấn tượng, Nguyễn Thị Oanh đã tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua đồng đội để vươn lên dẫn đầu. Cô băng băng về đích với thành tích 16 phút 27 giây 14, khép lại màn trình diễn thuyết phục và đầy cảm xúc.

Vô đối trên đường chạy 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh giành HCV SEA Games thứ 13 - Ảnh 1.

Hai nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh (phải) và Lê Thị Tuyết giành 2 vị trí dẫn đầu

ẢNH: Nhật Thịnh

Vô đối trên đường chạy 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh giành HCV SEA Games thứ 13 - Ảnh 2.

Hình ảnh rất đẹp của Nguyễn Thị Oanh

ảnh: Nhật Thịnh

Với kết quả này, Nguyễn Thị Oanh đã cân bằng thành tích 13 HCV với Nguyễn Thị Huyền và cô có khả năng lập kỷ lục mới khi vẫn còn 2 chung kết nội dung sở trường nữa ở những ngày tới.

Kết quả này không chỉ mang về HCV cho Nguyễn Thị Oanh và HCB cho Lê Thị Tuyết, mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài, để lại dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường khu vực.

