Vô đối trên đường chạy 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh giành HCV SEA Games thứ 13

Bước ngoặt của cuộc đua xuất hiện ở vòng chạy cuối cùng. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng khả năng bứt tốc ấn tượng, Nguyễn Thị Oanh đã tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua đồng đội để vươn lên dẫn đầu. Cô băng băng về đích với thành tích 16 phút 27 giây 14, khép lại màn trình diễn thuyết phục và đầy cảm xúc.

Hai nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh (phải) và Lê Thị Tuyết giành 2 vị trí dẫn đầu ẢNH: Nhật Thịnh

Hình ảnh rất đẹp của Nguyễn Thị Oanh ảnh: Nhật Thịnh

Với kết quả này, Nguyễn Thị Oanh đã cân bằng thành tích 13 HCV với Nguyễn Thị Huyền và cô có khả năng lập kỷ lục mới khi vẫn còn 2 chung kết nội dung sở trường nữa ở những ngày tới.

Kết quả này không chỉ mang về HCV cho Nguyễn Thị Oanh và HCB cho Lê Thị Tuyết, mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài, để lại dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường khu vực.