Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước bán kết SEA Games 33

Chiều 13.12, đội U.23 Việt Nam đã có mặt ở sân tập mới. Cái nắng oi ả ở Bangkok không khiến Văn Khang và các đồng đội vất vả. Trái lại, học trò HLV Kim Sang-sik còn tỏ ra hào hứng khi được tập trên mặt cỏ đẹp, phẳng lì, có điều kiện tương đối giống sân Rajamangala.

Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước trận then chốt gặp Philippines

Trước đó, các cầu thủ tập trên mặt cỏ khô, cứng và nhiều "ổ gà" tại sân RBAC. Chính HLV Kim Sang-sik cũng liên tục thốt lên "Wow" với trợ lý khi chứng kiến mặt cỏ sân 72nd Anniversary. Vì thế, buổi tập của đội U.23 Việt Nam thêm phần hào hứng. Các cầu thủ thoải mái cười đùa trong phần khởi động, cho thấy cảm giác bóng tốt.

HLV Kim Sang-sik vui ra mặt khi đội U.23 Việt Nam tập trong điều kiện tốt hơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Văn Khang, Quốc Việt và Quốc Cường cũng hào hứng dưới cái nắng chói chang ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau chiến thắng quan trọng trước U.23 Malaysia, các cầu thủ U.23 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cho bán kết SEA Games 33 với tinh thần tập trung cao độ. Trước buổi tập, thủ môn Trung Kiên thể hiện sự tự tin, cho rằng toàn đội đang có trạng thái tâm lý tốt và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik quan sát rất kỹ và tiếp tục rèn chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Philippines ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đánh giá U.23 Philippines là đối thủ không dễ chơi, người gác đền của U.23 Việt Nam cho biết toàn đội đã chuẩn bị sẵn sự thận trọng và quyết tâm. Trung Kiên đồng thời đặt mục tiêu giữ sạch lưới, coi đó là nền tảng để U.23 Việt Nam hướng đến chiến thắng ở trận bán kết.