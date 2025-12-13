Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước bán kết SEA Games 33
Video Thể thao

Đồng Nguyên Khang
13/12/2025 18:17 GMT+7

Chiều 13.12, đội U.23 Việt Nam đổi địa điểm tập từ sân RBAC sang sân 72nd Anniversary vì lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, điều này lại tạo ra sự hứng khởi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chiều 13.12, đội U.23 Việt Nam đã có mặt ở sân tập mới. Cái nắng oi ả ở Bangkok không khiến Văn Khang và các đồng đội vất vả. Trái lại, học trò HLV Kim Sang-sik còn tỏ ra hào hứng khi được tập trên mặt cỏ đẹp, phẳng lì, có điều kiện tương đối giống sân Rajamangala.

Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước trận then chốt gặp Philippines

Trước đó, các cầu thủ tập trên mặt cỏ khô, cứng và nhiều "ổ gà" tại sân RBAC. Chính HLV Kim Sang-sik cũng liên tục thốt lên "Wow" với trợ lý khi chứng kiến mặt cỏ sân 72nd Anniversary. Vì thế, buổi tập của đội U.23 Việt Nam thêm phần hào hứng. Các cầu thủ thoải mái cười đùa trong phần khởi động, cho thấy cảm giác bóng tốt.

Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước trận then chốt gặp Philippines - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik vui ra mặt khi đội U.23 Việt Nam tập trong điều kiện tốt hơn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước trận then chốt gặp Philippines - Ảnh 2.

Văn Khang, Quốc Việt và Quốc Cường cũng hào hứng dưới cái nắng chói chang

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau chiến thắng quan trọng trước U.23 Malaysia, các cầu thủ U.23 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cho bán kết SEA Games 33 với tinh thần tập trung cao độ. Trước buổi tập, thủ môn Trung Kiên thể hiện sự tự tin, cho rằng toàn đội đang có trạng thái tâm lý tốt và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.

Sân tập mới tiếp sức U.23 Việt Nam trước trận then chốt gặp Philippines - Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik quan sát rất kỹ và tiếp tục rèn chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Philippines

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đánh giá U.23 Philippines là đối thủ không dễ chơi, người gác đền của U.23 Việt Nam cho biết toàn đội đã chuẩn bị sẵn sự thận trọng và quyết tâm. Trung Kiên đồng thời đặt mục tiêu giữ sạch lưới, coi đó là nền tảng để U.23 Việt Nam hướng đến chiến thắng ở trận bán kết.

