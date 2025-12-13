Sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Malaysia để giành ngôi đầu bảng B, U23 Việt Nam bước vào buổi tập chiều 12.12 tại sân RBAC (Bangkok) với tinh thần thoải mái. Nhóm cầu thủ đá chính được cho chạy hồi phục, trong khi nhóm còn lại tập với cường độ cao hơn để duy trì cảm giác bóng.

U23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trước bán kết SEA Games

Tại buổi tập, các cầu thủ đều trong trạng thái sung sức, không có ca chấn thương mới. Điều này giúp ban huấn luyện tự tin trong quá trình chuẩn bị cho trận bán kết gặp U.23 Philippines - đối thủ thi đấu nổi bật tại giải năm nay.

Tuy nhiên, dù U.23 Việt Nam có thể trạng tốt sau vòng bảng, đội vẫn cần điều chỉnh nhiều chi tiết để đối đầu U.23 Philippines - đặc biệt ở khả năng kiểm soát nhịp độ và tận dụng cơ hội.