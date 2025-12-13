Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trước bán kết SEA Games
Video Thể thao

U23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trước bán kết SEA Games

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
13/12/2025 00:08 GMT+7

Sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng để vào bán kết SEA Games 33, hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng bất ngờ thừa nhận 1 điểm U.23 Việt Nam cần làm tốt hơn.

Sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Malaysia để giành ngôi đầu bảng B, U23 Việt Nam bước vào buổi tập chiều 12.12 tại sân RBAC (Bangkok) với tinh thần thoải mái. Nhóm cầu thủ đá chính được cho chạy hồi phục, trong khi nhóm còn lại tập với cường độ cao hơn để duy trì cảm giác bóng.

U23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trước bán kết SEA Games

Tại buổi tập, các cầu thủ đều trong trạng thái sung sức, không có ca chấn thương mới. Điều này giúp ban huấn luyện tự tin trong quá trình chuẩn bị cho trận bán kết gặp U.23 Philippines - đối thủ thi đấu nổi bật tại giải năm nay.

Tuy nhiên, dù U.23 Việt Nam có thể trạng tốt sau vòng bảng, đội vẫn cần điều chỉnh nhiều chi tiết để đối đầu U.23 Philippines - đặc biệt ở khả năng kiểm soát nhịp độ và tận dụng cơ hội.

Tin liên quan

Huy Hoàng còn tiếc nuối điều này sau khi giành HCV ở SEA Games 33

Huy Hoàng còn tiếc nuối điều này sau khi giành HCV ở SEA Games 33

Dù giành HCV nội dung 1.500 m tự do nam và tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình tại SEA Games 33, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vẫn cho biết anh chưa thật sự hài lòng với phần thi này.

HLV Mai Đức Chung nói về đối thủ ở bán kết SEA Games 33 với nhiều cầu thủ nhập tịch

Quang Thuấn gây bất ngờ với tấm HCV SEA Games đầu tiên, nhắc tới chị gái Ánh Viên

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Philippines U23 bóng đá Việt Nam SEA Games 33 Bán kết hậu vệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận