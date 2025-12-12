Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Huy Hoàng còn tiếc nuối điều này sau khi giành HCV ở SEA Games 33
Video Thể thao

Đồng Nguyên Khang
12/12/2025 22:12 GMT+7

Dù giành HCV nội dung 1.500 m tự do nam và tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình tại SEA Games 33, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vẫn cho biết anh chưa thật sự hài lòng với phần thi này.

Tối 12.12, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục khẳng định vị thế “vua đường dài” khi bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 1.500 m tự do nam tại SEA Games 33. Dù vậy, sau khi chạm tay vào đích đầu tiên, Hoàng vẫn bày tỏ sự chưa hài lòng với chính bản thân.

Huy Hoàng còn tiếc nuối điều này sau khi giành HCV ở SEA Games 33

Trong phần thi chung kết, Huy Hoàng phải đối mặt với sức cạnh tranh dữ dội từ tài năng 15 tuổi Russel Pang (Singapore) trong quãng 900 m đầu tiên. Tốc độ ổn định và chiến thuật chắc chắn giúp “rái cá sông Gianh” dần tạo khoảng cách, tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn cuối và cán đích đầu tiên với thời gian 15 phút 19 giây 58.

Dù giành HCV thuyết phục, Hoàng cho biết bản thân đã đặt mục tiêu cao hơn trong nội dung sở trường. Anh mong muốn có thể cải thiện thành tích, đáp lại kỳ vọng lớn của người hâm mộ trong lần bước ra đấu trường SEA Games này.

