Chàng trai Hà Nội đưa thực phẩm Việt lan tỏa giữa lòng Bangkok
Chàng trai Hà Nội đưa thực phẩm Việt lan tỏa giữa lòng Bangkok

Thu Bồn - Tiểu Bảo
12/12/2025 20:30 GMT+7

Giữa nhịp sống nhộn nhịp của Bangkok, thật khó ngờ tại con hẻm nhỏ số 13 đường Samsen (quận Dusit) lại tồn tại một “điểm hẹn Việt Nam” đặc biệt: gian hàng hai xe đẩy, đỏ rực sắc Việt, luôn đông nghịt khách Thái dừng lại mua tương ớt, bún tươi, nước mắm, bánh tráng…

Bánh tráng, bánh chưng, cà phê phố hay tương ớt… những sản phẩm "rất Việt Nam" giờ xuất hiện ngày càng nhiều ở Thái Lan, thu hút đông đảo khách nội địa.

Ít ai ngờ rằng giữa nhịp sống náo nhiệt của Bangkok, trong con hẻm nhỏ số 13 đường Samsen (quận Dusit), lại tồn tại một "điểm hẹn Việt Nam" đặc biệt: một gian hàng hai xe đẩy đỏ rực sắc Việt, lúc nào cũng tấp nập người Thái ghé mua tương ớt, bún tươi, nước mắm, bánh tráng. Người bán là anh Nguyễn Chí Công, 40 tuổi, đến từ Hà Nội.

Từ sạp hàng nhỏ của gia đình vợ đến điểm bán thực phẩm Việt được yêu thích

Bốn năm kiên trì đã biến sạp hàng nhỏ thành một điểm bán nổi tiếng cho cả khách Việt lẫn Thái, đồng thời trở thành nơi cung ứng cho nhiều nhà hàng, đầu mối lớn. Gian hàng vốn tồn tại gần 30 năm, bán các mặt hàng tươi của Thái.

Anh Công kể: "Gian hàng này tụi em cũng bán được 30 năm rồi. Mẹ vợ em cũng là người gốc Việt".

Anh nhớ lại thời điểm bắt đầu tiếp quản: "Ngày xưa chỉ có đồ của Thái thôi, ví dụ như lạp xưởng hay giò chả ngày xưa là của Thái. Rồi sau này khi cưới vợ thì em bắt đầu bán cả đồ của Việt Nam nữa".

Một gian hàng rất Việt giữa lòng Bangkok

Từ chỗ chỉ bán thực phẩm tươi bản địa, anh Công quyết định mạo hiểm nhập thêm các mặt hàng khô từ Việt Nam. Anh dành hàng tháng trời đi khảo sát siêu thị, nhà hàng và khách sạn để tìm hiểu khẩu vị người Thái trước khi lựa chọn sản phẩm.

Bốn năm kiên trì đã biến sạp hàng nhỏ thành một điểm bán nổi tiếng cho cả khách Việt lẫn Thái, đồng thời trở thành nơi cung ứng cho nhiều nhà hàng, đầu mối lớn.

Hàng Việt ngày càng được ưu chuộng

Theo anh Công, thực phẩm Việt đang ngày càng được ưa chuộng hơn tại Bangkok. Anh chia sẻ: "Bây giờ người Thái họ cũng sử dụng đồ của Việt Nam nhiều. Nhưng hàng Việt Nam là có tuyển chọn".

Khu vực Samsen vốn là nơi cộng đồng người Việt di cư từ cách đây khoảng hai thế kỷ sinh sống. Trải qua thời gian, nhiều người đã hòa nhập hoàn toàn, gần như không còn nói tiếng Việt. Nhưng anh Công tin rằng vẫn có một "sợi chỉ đỏ" kết nối giữa hai nền ẩm thực.

Và suốt 4 năm qua, chàng trai Hà Nội đang bằng chút sức nhỏ của mình xây dựng thương hiệu thực phẩm Việt tai Bangkok bằng niềm tin, sự chân thành và nghiêm túc.

