Các 'chiến binh' HCV 4x100 m tiếp sức hỗn hợp: Rất áp lực nhưng tụi em đã làm được

Ngày 13.12, điền kinh Việt Nam tiếp tục mang về niềm vui lớn khi đội tiếp sức nữ 4x400 m xuất sắc giành tấm HCV, đồng thời phá sâu kỷ lục SEA Games vốn tồn tại nhiều năm.

Chia sẻ ngay sau khi kết thúc phần thi, toàn đội vẫn chưa giấu nổi sự xúc động. Giọng nói còn hổn hển, có phần hụt hơi vì vừa trải qua đường chạy đầy căng thẳng, các thành viên cho biết chỉ biết "chạy hết sức" và không hề nghĩ đến việc phá kỷ lục trước giờ thi đấu.

Điền kinh Việt Nam phá sâu kỷ lục SEA Games: Rất áp lực nhưng tụi em đã làm được

Trước đối thủ rất mạnh là chủ nhà Thái Lan, các VĐV Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin, duy trì nhịp chạy ổn định và bùng nổ ở những mét cuối để tạo nên màn vượt qua ngoạn mục.

Thành tích phá sâu kỷ lục SEA Games cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật cũng như tinh thần đồng đội gắn kết.







