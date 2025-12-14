Dàn nữ cầu thủ nhập tịch Philippines có thể gây sốc cho đội Thái Lan

Đội tuyển nữ Thái Lan kết thúc vòng bảng một cách hoàn hảo, khi thắng 2 trận ghi đến 10 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Thế nhưng, đó chỉ là cuộc dạo chơi, do 2 đối thủ cùng bảng là Indonesia và Singapore quá yếu. Thử thách thật sự cho "Chaba Kaew" (biệt danh đội nữ Thái Lan) chính là ở trận bán kết với đội nữ Philippines. Nếu vượt qua thử thách này, ở chung kết họ có thể đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Philippines cho thấy, họ càng chơi càng hay và rất khó bị đánh bại. Sau trận quân để thua đội nữ Myanmar tỷ số 1-2, đội bóng của HLV Mark Torcaso đã tìm lại hy vọng với trận thắng đội tuyển nữ Việt Nam tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ghi phút 90+4.

Đội tuyển nữ Philippines (áo trắng) đã gây sốc khi thắng đội tuyển nữ Việt Nam tỷ số 1-0 ở vòng bảng. Chủ nhà Thái Lan sẽ gặp thử thách cực lớn trước đối thủ này ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh dó, họ còn thể hiện lối chơi đầy thực dụng, giàu sức mạnh, nhưng hiệu quả. Họ tiếp tục chứng minh sự trở lại đáng gờm của mình với trận thắng thuyết phục đội nữ Malaysia tỷ số 6-0 để lấy vé vào bán kết, sau khi cũng nhờ kết quả trận đội tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar tỷ số 2-0. Và loại luôn đối thủ giàu tham vọng này ra khỏi cuộc chơi.

Đà tiến của đội tuyển nữ Philippines có thể gặp trở ngại, vì họ sẽ đối đầu với đội chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện, đây sẽ là trận đấu khá cân bằng, nhưng hứa hẹn nhiều căng thẳng và bất ngờ sẽ xảy ra.

Philippines sở hữu phần lớn nữ cầu thủ có gốc gác và nhập tịch trở về từ Mỹ và châu Âu. Nhưng phía Thái Lan, các "Chaba Kaew" cũng có không ít nữ cầu thủ là Thái kiều hoặc nhập tịch như Madison Casteen (từ Mỹ) hay Rhianne Rush (Anh), và còn được dẫn dắt trở lại bởi nữ HLV giàu kinh nghiệm Nuengrutai Srathongvian.

Đội tuyển nữ Thái Lan đang trong quá trình xây dựng lại sau một loạt thất bại gần đây. Họ vẫn còn nữ cầu thủ kỳ cựu Taneekarn Dangda (đã 32 tuổi), em gái của cầu thủ nổi tiếng bóng đá Thái Lan, Teerasil Dangda.

Kinh nghiệm và sức trẻ, chính là sự pha trộn của đội tuyển nữ Thái Lan hiện nay, trong hành trình tìm lại chiếc HCV môn bóng đá nữ SEA Games, sau lần gần nhất họ lên ngôi đã từ năm 2013. Trong khoảng thời gian này đến nay, bóng đá nữ Thái Lan phải luôn đứng nhìn kình địch là đội nữ Việt Nam liên tục lên ngôi tại SEA Games (4 lần liên tiếp đoạt HCV từ năm 2017 đến 2023).

Nhưng để tìm lại hy vọng tranh HCV tại SEA Games 33, trước mắt đội nữ Thái Lan sẽ phải vượt qua thử thách cực đại là đội tuyển nữ Philippines, một đối thủ cực kỳ khó nhằn và hết sức đáng gờm. Mục tiêu đoạt trọn bộ HCV bóng đá nam, nữ và futsal tại SEA Games 33 của bóng đá Thái Lan, vì thế cũng bị thách thức không nhỏ là vì vậy.