Sếp lớn bóng đá Philippines muốn U.23 Việt Nam thua bán kết, báo chí bản địa lại e dè

Trận bán kết nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 chiều 15.12. Để góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất, U.23 Việt Nam và U.23 Philippines đều có màn thể hiện thuyết phục ở vòng bảng: giành 2 chiến thắng, có 6 điểm và đứng đầu bảng đấu của mình. Đáng chú ý, trong năm 2025, đây là lần thứ 2 các cầu thủ trẻ Việt Nam và Philippines đối đầu ở cấp độ U.23. Vào tháng 7.2025, tại giải U.23 Đông Nam Á, U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Philippines 2-1 ở bán kết và sau đó lên ngôi vô địch.

Trước khi màn so tài giữa hai đội diễn ra, ký giả trang Tempo của Philippines đánh giá: “So với trận thắng trước chúng ta cách đây 7 tháng, U.23 Việt Nam không có quá nhiều sự thay đổi trong đội hình. Những ngôi sao của họ như Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Lê Viktor, thủ thành Trung Kiên vẫn góp mặt. Trong 2 chiến thắng tại vòng bảng, đây cũng là những cầu thủ chơi nổi bật, giúp U.23 Việt Nam có 6 điểm.

Trước trận bán kết SEA Games, HLV Kim tuyên bố: 'Mục tiêu là vị trí cao hơn'

Có thể thấy, qua nhiều giải đấu, ông Kim Sang-sik đã xây dựng được bộ khung cho U.23 Việt Nam. Họ chơi kỷ luật, có tổ chức và những đường bóng tấn công đều được triển khai rất mạch lạc. Hơn thế, các tình huống cố định cũng là sở trường nguy hiểm của U.23 Việt Nam. Dù kỳ SEA Games trước U.23 Việt Nam bị loại ở bán kết nhưng năm nay họ rất mạnh, thậm chí là một trong 2 đội - cùng với U.23 Thái Lan là ứng cử viên nặng ký cho HCV”.

Truyền thông Philippines đánh giá rất cao khả năng tổ chức các tình huống cố định của U.23 Việt Nam (áo đỏ) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Philippines tập trung tối đa, muốn đánh bại U.23 Việt Nam

Việc có mặt ở bán kết SEA Games 33 cũng là dấu mốc lịch sử lớn của bóng đá trẻ Philippines. Đây là lần đầu tiên U.23 Philippines giành vé vào bán kết một kỳ SEA Games, kể từ khi môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á quy định lứa tuổi các đội tham dự là dưới 23 (hoặc 22), tức từ năm 2001. Từ lần đầu tham dự SEA Games năm 2005 đến nay, U.22/U.23 Philippines đều dừng bước từ vòng bảng hoặc không góp mặt. Trong đó, ở 2 kỳ đại hội gần nhất, "The Azkals" đều đứng cuối hoặc áp chót.

Dù vậy, trang Tempo vẫn nhắc nhở U.23 Philippines: “U23 Philippines có thể đã đạt đến đỉnh cao mà đất nước chưa từng đạt được trong 34 năm qua. Tuy nhiên, các cầu không nên ăn mừng quá sớm — nhất là khi chưa có tấm huy chương nào trên tay. Như lời HLV Garrath McPherson đã nói trước giải, mục tiêu ít nhất là vào bán kết và phải giành HCĐ. Cả đội cần đặt đôi chân mình trên mặt đất, chuẩn bị tinh thần và thể trạng tốt nhất để đối đầu với một trong những đội mạnh của SEA Games 33 - U.23 Việt Nam”.

Mariona (20) là một trong những ngôi sao có phong độ rất cao của U.23 Philippines tại SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, ký giả Ivan của trang Tribune bày tỏ: “Đối với người Philippines, việc tiến vào bán kết SEA Games không chỉ là cơ hội giành huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á mà cũng là minh chứng cho thấy bóng đá trẻ nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Vì thế, ngay sau trận thắng U.23 Indonesia 1-0 để có mặt ở bán kết, U.23 Philippines đã không hề lãng phí thời gian mà họ đã ngay lập tức họp đội và tập luyện. Những sự chuẩn bị đầy nghiêm túc cho thấy đoàn quân của HLV McPherson muốn đánh bại U.23 Việt Nam, góp mặt ở trận đấu cuối cùng”.

“Trong mỗi trận đấu, Otu Banatao có phong độ cao, luôn xuất hiện ở mọi điểm nóng. Chính cầu thủ này đã ghi bàn vào lưới U.23 Indonesia, mang về vé vào trận bán kết cho U.23 Philippines. Phía sau anh, Mariona và Sandro Reyes là những điểm nổ quan trọng, trở thành trục chính trong lối chơi mà HLV McPherson xây dựng. Ở trận gặp U.23 Việt Nam, đây chính là những ngôi sao nổi bật và nhận được nhiều kỳ vọng sẽ đưa U.23 Philippines vào chung kết”, trang Remate nhận định.