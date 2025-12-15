Chung kết bóng chuyền nữ chiều nay: Cực gay cấn, hồi hộp chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan

Đối mặt ngọn núi lớn Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam phải đặc biệt cố gắng

Không chỉ là màn tranh HCV, đây còn là cuộc chiến giữa khát vọng phá dớp lịch sử của Việt Nam và vị thế thống trị bền bỉ suốt nhiều thập kỷ của bóng chuyền nữ Thái Lan.

Theo thống kê, đây đã là lần thứ 12 Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong một trận chung kết. Tuy nhiên, lịch sử hoàn toàn không ủng hộ đội tuyển Việt Nam khi ở 11 lần chạm trán trước đó, phần thắng đều thuộc về Thái Lan.

Cố lên các cô gái bóng chuyền Việt Nam

Khoảng cách giữa hai nền bóng chuyền thể hiện rõ qua những con số. Trong toàn bộ các trận chung kết đã diễn ra, đội tuyển Việt Nam chỉ giành được 3 set thắng, trong khi Thái Lan thắng tới 36 set, cho thấy sự áp đảo kéo dài của đội bóng xứ chùa vàng.

Gần nhất, tại SEA Games 32, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dừng bước trước Thái Lan với tỷ số 1–3, dù đã có những thời điểm chơi rất nỗ lực.

Ở bình diện khu vực, Thái Lan đang là “độc cô cầu bại”. Đội bóng này đã sở hữu 16 HCV SEA Games, trong đó có 14 chức vô địch liên tiếp kể từ năm 1995, thiết lập thế thống trị gần như tuyệt đối tại Đông Nam Á.

Trái lại, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang chờ ngày chạm tay vào tấm HCV đầu tiên, với thành tích 11 HCB và 2 HCĐ tại đấu trường SEA Games.

Những con số biết nói ấy vẽ nên một thử thách cực lớn cho Việt Nam ở trận chung kết vào 17 giờ 30 hôm nay. Tuy nhiên, trong thể thao, lịch sử sinh ra không chỉ để nhắc lại, mà còn để bị phá vỡ. Trước đối thủ nhiều duyên nợ nhất khu vực, bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chung kết không chỉ với mục tiêu giành chiến thắng, mà còn với khát vọng viết lại trang sử cho chính mình.

